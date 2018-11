Organizada por FUA, ‘Compra sin dinero’ fue un rotundo éxito

Por Roberto PELÁEZ

Estos eventos y las ferias de salud son los que de corazon la comunidad agradece, hay mucha gente necesitada, y aquí se pueden conseguir ropas, zapatos, todo sin pagar, una puede escoger lo quiere o necesita; los organizadores hasta ayudan a escoger, apuntó Fina Estrada, de Guerrero, México, el sábado 10, en horas de la mañana, en la actividad ‘Compra sin dinero’, auspiciada por Familias Unidas en Acción (FUA).

Aquí como puede ver no hay interés político, no media el dinero, añadió Estrada mientras buscaba, dijo, un sweter de hombre, es para mi esposo, explicó, él está en el trabajo, y ya se viene el frío, y qué mejor para los pobres, los que tenemos menos, que conseguir lo que una busca en un evento free, porque le voy a decir, eso de que la economía mejora, todavía no lo entiendo, todo es más caro y los salarios son los mismos, remarca.

Con este, son tres eventos de ‘Compra sin dinero’ que hacemos este año, sostuvo Amanda Salazar, quien encabeza FUA, todos con mucho respaldo de la gente, es que estamos conscientes de las necesidadesi mayor satisfacción es regresar a casa con las manso vacías, que toda esa ropa, los zapatos, la ropa de cama, se la lleven quienes tienen más necesidades, para ellos las hemos acopiado.

Hay blusas, vestidos, pantalones de mujer, camisas de hombres, playeras, shorts, ropa para niños y jovencitos, además de zapatos, y como le dije, una bolsa con ropa de cama, sábanas, cobijas..., destacó Salazar; vamos a estar hasta pasada la una de la tarde y esperamos a más de 100 personas.

Desde temprano el sábado 10, mucha gente se dio cita muy cerca de la intersección de Arville y Pennwood, en el oeste de la ciudad, algunas personas ayudaron a organizar la ropa por sexo, mientras varios jóvenes colocaban las mesas de manera ordenada. La ropa de mujeres allí, y los pantalones más acá... los zapatos en la esquina de la mesa, dejen espacio para que la gente se los pruebe, precisó la líder de FUA.

Xenia Gómez, Dalinda Torres, Mary Reyes, Lupita Ramírez, figuras conocidas de la comunidad, se sumaron desde temprano, vamos a estar hasta que se acabe todo, coincidieron luego de entregar sus respectivas donaciones.

Othon Molina, también de Guerrero, se acercó y tras ayudar a algunas personas, advirtió, los vecinos agradecen esto, no es solo para ellos, sin embargo pueden venir a mirar y llevarse lo que necesiten... por aquí viven muchas personas necesitadas, con niños.

Saludamos a la gente que viene, apuntó Salazar, a veces les preguntamos qué busca, les indicamos porque mesas debe buscar, pero terminan buscando por todas partes, es alentador cuando se acercan para despedirse y agradecer...

Otras personas preguntan, prosiguió, cuánto deben y les decimos que es gratis, que pueden llevar lo que deseen, y esa es precisamente la razón de ser de FUA, ayudar, en lo material, en las relaciones de familia, con los juguetes para niños, es bonito, no hay muchas actividades como esta ni organizaciones como FUA, precisó.

Hace poco, a mediados de octubre, hicimos una ‘Compra sin dinero’, subrayó Salazar, sin embargo sobraron muchas prendas de vestir, tuvimos que organizar esta para tratar de entregar todo, y preparar ‘Santa sobre ruedas’, que es para acopiar juguetes, los voluntarios de FUA ya saben que comienzan los preparativos de los días festivos y los regalos a los niños, ese es otro evento muy bonito, acotó.