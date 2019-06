Para miembros de la CCC queda por delante un largo camino

Por Roberto PELÁEZ

“Colocamos hoy los cimientos de la Cámara de Comercio Cristiana (CCC), todos son bienvenidos, y los invito a ‘caminar’ con fe en este nuevo proyecto que deseamos materializar”, resaltó Emilia Ruiz delante de cerca de una veintena de personas que acudieron a la reunión en que ratificaron la voluntad de servir.

“Queremos dejar sentado que esta institución no es de Las Vegas, no es de Nevada, no se limita solo a las personas hispanas, esta es la Cámara de Comercio Cristiana, abierta a todos”, especificó Ruiz, quien funge como presidenta, antes de invitar a sus compañeros a presentarse y referirse brevemente al área que van a atender dentro de la CCC.

Llegó entonces la ocasión propicia para escuchar a Marco Manrique, a Esmérida Erazo, a Sonia Hernández y Glauber Moreno, entre otros, algunos de ellos ofrecieron sus testimonios, más que todo relacionados con lo que llamaron el tiempo exacto de Dios, y coincidieron en lo relevante que resulta volcar las fuerzas por llevar adelante la CCC, apoyada sobre todo en una labor profesional, en que prime la transparencia.

“Somos hijos de Dios, precisó Ruiz, tenemos conciencia de que queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que las puertas se van a abrir, queda mucho por hacer, apenas comenzamos, sin embargo el entusiasmo, el optimismo que se ‘respira’ en esta reunión inicial, permite señalar que vamos a llegar muy lejos.

“Somos cristianos, abundó, confiamos en Dios y en se hará su voluntad; vale señalar que todos tenemos la posibilidad de crecer, tenemos las energías, las ideas y el empeño”, aseveró.

Se refirió entonces a la Cámara Mundial, con sede en Bruselas, expresó que de seguro para muchas personas el nombre de Cámara de Comercio Cristiana, pudiera parecer extraño, pero es algo, afirmó, que existe hace más de 100 años.

Erazo, por su parte, hizo hincapié en lo relevante de trabajar de la manera más profesional posible, conformar un grupo sólido de trabajo en cada área, “tenemos que darnos a conocer, dijo, organizar varios eventos, y no descartar incluso la posibilidad de efectuar una Convención de alcance nacional o mundial, apoyados en el prestigio”, afirmó entusiasmada.

“La organización de eventos, más aun de esa magnitud, lo digo por experiencia, exige trabajo, un equipo con muchos deseos de hacer, siempre con transparencia y profesionalismo”, reiteró.

Por su lado Moreno centró su intervención en el uso de la tecnología, de lo que se puede conseguir y hasta donde llegar si se codean de personal conocedor, profesional, actualizado, insistió.

“Tenemos que estar preparados, actuar siempre apegados a las leyes y la legalidad, dijo, crear una bolsa de empleo, conseguir que se acerquen, gracias al trabajo y la transparencia, gente muy talentosa, con deseos de ayudar, de ofrecer lo mejor”, puntualizó Moreno.

A modo de conclusión, la presidenta comentó: “la CCC quedará oficialmente inaugurada a finales de agosto, hasta entonces, y después, la palabra de orden es trabajar, llevar adelante el proyecto derrochando a cada paso nuestra voluntad de servir, de ayudar.

“Vamos a trabajar de manera mancomunada con otras Cámaras, ayudar en lo posible, y avanzar, reiteró, por un camino de fe... juntos podemos llegar lejos”.