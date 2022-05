A partir del lunes 16 llegan temperaturas de tres dígitos a LV

Por Nuestros SERVICIOS

Las Vegas, considerada por los especialistas como una de las ciudades más soleadas del mundo, verá ascender significativamente las temperaturas cuando a partir del lunes 16 los registros se eleven hasta los tres dígitos (100 grados), para hacer valer los pronósticos de calor más intenso desde mediados y finales de mayo.

Desde el pasado marzo las temperaturas han ido paulatinamente ‘in crescendo’, aunque como se sabe la ciudad también se ha visto afectada por fuertes rachas de viento y tormentas del desierto.

No puede perderse de vista que la bien llamada ‘ciudad que no duerme’ está ubicada en una zona desértica, caracterizada por altas temperaturas y escasas -prácticamente nulas- posibilidades de lluvia.

Los pronósticos resaltan que en julio -el mes de más calor- tendremos varios días con temperaturas aún más altas, quiere decir que urge prevenir

Se aconseja adoptar medidas de protección, usar sombrero, camisas de mangas largas, y no descuidar la hidratación, el mantenerse a la sombra el mayor tiempo posible, y evitar actividades al aire libre. Es por esta época que los vehículos llegan a calentarse mucho, no resulta obvio reiterar que no se deben dejar dentro de los mismos a niños, personas de la llamada tercera edad, ni mascotas.