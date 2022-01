Policía de NLV organizará evento destinado a triturar documentos

Por Roberto PELÁEZ

Para el próximo sábado 26 de febrero está prevista una jornada dedicada a la trituración de documentos, a cargo de personal del Departamento de Policía de la ciudad de North Las Vegas, dio a conocer Gaby Vázquez, especialista en prevención de delitos.

El evento se efectuará en el horario comprendido entre 9 de la mañana y la una de la tarde, en el Northwest Area Command, que se localiza en el 3755 W. Washburn.

“Por lo general, explicó Vázquez, este tipo de actividad suscita muchas interrogantes en el público, y queremos aprovechar la oportunidad para responder las que nos hacen con más frecuencia, de manera que todo quede esclarecido y sea de fácil comprensión para la comunidad.

“Se permiten, dijo, hasta dos cajas (con los documentos a triturar) por vehículos, dichas cajas no deben medir más de 18 pulgadas de largo, por 12 de alto y 12 de ancho.

“Las personas interesadas en triturar documentos, externó, pueden traer los mismos -si no disponen de cajas- en una bolsa plástica (por ejemplo), y la misma se les devolverá de inmediato... pueden llevar tantas bolsas plásticas contentivas de los documentos como las que quepan en las dos cajas.

“No se permitirá, abundó, que una persona haga la línea más de una vez, o sea, un auto no puede pasar y volver a colocarse al final de la fila, ni cajas que ya fueron aceptadas; tampoco se podrán triturar carpetas de tres anillos que es algo que las personas llevan y queremos apuntar que NO, tampoco CDs, ni DVD, ni discos duros, cartuchos de tóner, tarjetas de crédito ni otros elementos que no sean de papel. Sólo se triturarán documentos”.

A una pregunta relacionada con el proceso de triturar, explicó: “todos los documentos van a ser triturados en el lugar, y se procederá a triturar una vez que el contenedor (que tiene una capacidad de 64 galones) esté lleno.

“Por otro lado, enfatizó, los interesados pueden quedarse a ver que se trituren sus documentos, para ello debe dejar los documentos y estacionarse en un área designada al efecto; luego de esta jornada no tendremos otra destinada a truturar hasta el otoño del presente año”, advirtió.

Para más información sobre el evento los interesados pueden contactar al teléfono (702) 633-1818.