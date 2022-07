Por el regreso a clases presentan las ferias anuales de Cox

Cox Las Vegas se enorgullece en anunciar que sus ferias anuales de regreso a clases de Cox serán en persona en sábados consecutivos que deben ser jornadas de mucha información, entrega de recursos y vacunas.

Representantes de varias divisiones del CCSD estarán en cada evento junto a más de 30 agencias y organizaciones comunitarias.

En esta oportunidad se incluyen: The Boulevard (sábado 23, de 11 a. m. a 3 p. m. en 3528 S. Maryland Pkwy.); Meadows Mall (sábado 30, de 11 a. m. a 3 p. m. en 4300 Meadows Lane), y The Galleria at Sunset (sábado 6 de agosto, de 10 a. m. a 2 p. m. en 300 W. Sunset Road, Henderson).

Immunize Nevada ofrecerá las vacunas requeridas por la escuela el 23 en The Boulevard y el 30 en Meadows Mall. Una sugerencia: No pierda esta ocasión, vacune a sus pequeños y evite tener que hacer largas líneas en agosto.

La Feria de Regreso a la Escuela de Cox es el evento de preparación escolar más visible y de mayor duración en el sur de Nevada. El propósito es proporcionar un recurso integral para que los padres y los estudiantes se preparen con vistas al año escolar 2022-23, a iniciar el lunes 8 de agosto para CCSD.

Para quienes prefieran asistir virtualmente, visite www.coxknowledgecollege.com para información y recursos.

Acerca del programa de asequibilidad de Cox

Cox garantiza la equidad digital para los hogares de todos los ingresos y estados económicos en nuestras comunidades. Desde casa, trabajando de forma remota o navegando por la web, el acceso a Internet es crucial para niños y adultos.

Cox ofrece programas de Internet asequibles a los hogares que califican para mantener a nuestras comunidades conectadas, además de capacitación en alfabetización digital y computadoras con descuento. Más información sobre la dedicación de Cox a la equidad digital y explorar niveles de Internet asequibles, visite cox.com/digitalequity.

Cox Communications se compromete a crear momentos significativos de conexión humana a través de la tecnología. Es la empresa privada de banda ancha más grande de EEUU, servimos con orgullo a siete millones de hogares y empresas en 18 estados.

Dedicados a empoderar a otros para construir un futuro mejor y celebrar diversos productos, personas, proveedores, comunidades y las características que hacen que cada uno sea único. Cox Communications es la división más grande de Cox Enterprises, empresa familiar fundada en 1898 por el gobernador James M. Cox.