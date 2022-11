Por entrega de alimentos están agradecidos muchos necesitados de LV

Por Rafael ROMERO

Un numeroso grupo de personas necesitadas tuvo a bien exteriorizar su agradecimiento tras recibir alimentos -pavo incluido- en vísperas de la celebración del ‘Día de Acción de Gracias’.

La entrega tuvo lugar el pasado martes 22, en el Centro Cristiano el Shaddai, cerca de Lake Mead y Lamb, con el pastor Marko Gamboa y su equipo de trabajo siempre diligentes para servir.

“Para nosotros es un honor servir a tantas personas que vienen a recoger despensas, en esta oportunidad cobra mayor relevancia porque entregamos y facilitamos que la gente pudiera tener garantizada su cena familiar... damos gracias por tener la posibilidad de servir”, resaltó el propio Gamboa en plática para los lectores de El Mundo.

Oriunda de Oaxaca, asentada en North Las Vegas desde mediados del 2016, Lourdes González fue de las primeras en acercarse para pronunciar palabras de agradecimiento.

“Valoro mucho esta ayuda, dijo, más en estos tiempos en que los alimentos tienen un precio elevado, ya no podemos llegarles como antes, obtener una factura considerable, hay que pensarlo mucho a la hora de comprar, y esta ayuda, la amabilidad y diligencia con que nos la brindan, tengo que reconocerlo, merece nuestro agradecimiento”, apuntó.

Isidro López, de Michoacán, señaló: “el viernes 18 llegué, hice la línea, y me informaron que podía venir este martes 22 a recibir alimentos y un pavo, les estoy agradecido, soy una persona deshabilitada, con pagar la renta y algunos alimentos no nos queda para mucho más, sólo puedo decir gracias”.

Tras recibir un galón de leche, Rosa Carvajal también consideró oportuno dar a conocer su opinión por la entrega de alimentos a pocas horas de la cena por el ‘Día de Acción de Gracias’: “Vine con mi hija para que me ayude, conozco ya a muchas personas, nos encontramos en la línea, platicamos, y aparte de la rapidez con que atienden, los alimentos variados, pues me dieron un pavo, papa, en ocasiones también podemos comprar aseo personal a precio bien barato, me gusta venir aquí ayudan mucho, y eso se agradece, aunque a veces el estacionamiento está un poco molesto, pero con paciencia se consigue salir y llevar alimentos a casa”.