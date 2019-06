Presenta Guatemala record en dinero recibido por remesas familiares

Por Roberto PELÁEZ

Rodny Pedraza comenta para los lectores de El Mundo que envía dinero a su madre en Guatemala tres veces al año, es mi manera de ayudarla, dice, ya estuvo un tiempo aquí conmigo, pero se regresó, y aunque sabe que hay que trabajar fuerte, muchas horas, pagar los biles, me las arreglo para hacerle llegar un dinero como remesa, destaca.

Con 17 años y meses en Las Vegas, Pedraza comenta: ni siquiera en los momentos difíciles, en el 2008, cuando mucha gente perdió hasta el trabajo, dejé de enviar dinero a mi mamá, por su cumpleaños el 21 de abril, el Día de las Madres y para fin de año, es una manera de ayudarla, abunda, de contribuir, aunque sea de manera indirecta, con las remesas a mi país.

Guatemala recibió, por concepto de remesas, más de 974 millones de dólares... sólo en mayo, lo que de hecho constituye un record para aquel país.

Especialistas del Banco de Guatemala (Banguat) consideran que se trata de una cifra considerable (974 millones 400 mil), por primera vez en un mes las remesas llegan casi a mil millones de dólares, es record, sin dudas, corroboraron, antes se estuvo cerca, explicaron, en abril se registraron (865 millones 600 mil).

Para que se tenga una idea, precisaron los de Banguat, en mayo del 2018 se recibieron poco más de 808 millones, así que este año la cifra es muy superior, y en aquella oportunidad, argumentaron, fue la primera vez que las remesas pasaron de 800 millones.

Hace algunos años, recordó Pedraza, durante un consulado móvil aquí en Las Vegas, el entonces cónsul de Guatemala Roberto Archilla nos llamó a estar informados, a saber lo que sucedía en nuestro país de origen, y capté su mensaje, ahorita estoy al tanto de lo que ocurre allá, lo veo en internet, y hasta leo el periódico La República, sé lo que significan las remesas para nuestro país, destacó, y que es Guatemala la que más remesas recibe entre los países de Centroamérica, por delante de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Inocente Mejías, por su parte, se mostró más parco al referirse a las remesas que se envían a Guatemala, le envío dinero a mi hermana mayor, que está enferma, y a mi ex esposa, pues tengo un hijo allá, pero creo que deben considerar abrir aquí una oficina consular, para no tener que ir a Los Ángeles, facilitarnos un poco las cosas, porque contribuimos a la economía de Guatemala, sé que esa es una solicitud que tiene muchos años, pero no se ha resuelto, dijo.

Según las estadísticas de Banguat, en los primeros cinco meses del año en curso las remesas en Guatemala alcanzaron poco más de 4 mil millones de dólares, con crecimiento de 12.4 por ciento interanual respecto al mismo periodo del 2018 (en que se llegó a más de 3 mil millones de dólares).

En el primer trimestre del año, trascendió, las divisas por remesas que recibió Guatemala llegó a 3.07 mil millones de dólares, lo que ni siquiera en todo 2005 se registró: ese año las remesas alcanzaron los dos mil 992 millones de dólares.

De acuerdo ofrecidos por la Organización Mundial para las Migraciones, las remesas familiares representan el 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la República de Guatemala.

Es un orgullo para nosotros los migrantes, comentó Pedraza, saber que el dinero que enviamos ayuda a nuestros familiares, pero también es bueno para la economía del país, permite que se puedan acometer planes, mejorar las condiciones de vida de la gente; hace poco leí que las remesas son importantes, contribuyen al soporte de la economía guatemalteca, sobre todo para miles de connacionales que reciben nuestras remesas, advirtió.