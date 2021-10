Primera Graduación de la Academia Hispana de las Comunicaciones

Por Roberto PELÁEZ

Hacer es la mejor manera de decir... José Martí

Una docena de residentes en el valle recibió su diploma que los acredita como graduados de la Academia Hispana de las Comunicaciones, en actividad como tuvo por sede la East Las Vegas Library.

Alexander Acosta de León, a quien muchos consideran responsable de todo lo concerniente a la mencionada Academia, desde la planificación de la misma y la selección de los instructores, tuvo a su cargo las palabras de bienvenidas a directivos, graduados, familiares y músicos.

”Siempre hay escépticos, dijo, personas que pensaron no íbamos poder materializar la Academia, o a lo largo de las clases consideraron que no llegarían al final, y me complacer verlos a todos ustedes hoy... llegaron a la meta y eso me regocija”, destacó.

Antes de llamar a cada uno de los graduados, De León tuvo palabras de agradecimiento para los instructores, las personas que gentilmente transmitieron sus conocimientos a los estudiantes: Gladys Carpo, Evelyn Carrillo, Francisco Silva y Cristian Echeverría. Los presentes aplaudieron como justo reconocimiento a sus profesores.

El agradecimiento también llegó a Kelvin Watson, y Tom Olson “sin ustedes, afirmó De León, sin su apoyo, su confianza, su interés porque la Academia fuera más que una excelente iniciativa, hubiera sido más difícil... todos, agregó, les estamos muy agradecidos”.

En medio de un ambiente agradable, en el que predominaba la alegría, la satisfacción por del deber cumplido, la instructora Gladys Carpo hizo uso de la palabra para resaltar el esfuerzo de los alumnos “durante nueve semanas, subrayó, ustedes no tomaron los sábados para descansar o salir a pasear con la familia, vinieron a escuchar, a aprender, a tomar clases en la Academia, priorizaron la superación, y hoy con este diploma recogen los frutos, los instructores, los directivos, sus familiares, estamos orgullosos de ustedes, muchas felicidades”.

Carrillo y Silva también se dirigieron a los graduados, los felicitaron y exhortaron a seguir adelante, a superarse cada vez más; los instructores dejaron entrever su deseo de ser convocados a futuras academias, convencidos de que sirven de poco los conocimientos si no se transmiten a otras personas.

Francisco Silva recibió un diploma firmado por Moisés Denis, en reconocimiento a su participación en la Academia Hispana de las Comunicaciones. “Es la primera vez que me entregan un diploma como este, me motiva a seguir dando lo mejor por la comunidad”, comentó.

Roberto Peláez, del semanario El Mundo, obsequió un ejemplar de su libro ‘Gentes’ a Alexander Acosta, en agradecimiento a su apoyo, a la entrega en favor de los hispanos del valle. Selene Lozada, una de las graduadas, no pudo ocultar su alegría “valió la pena venir cada sábado, aprender no ocupa lugar, sentamos un precedente para los alumnos de la segunda Academia y las que vendrán”.

La música estuvo a cargo del Mariachi ‘Águilas de América’.

Resultó una jornada para el recuerdo, donde el saber y el agradecimiento se dieron las manos. Queda mucho por hacer. La Academia fue un éxito.