Programa Paisano ofrece instrucciones a seguir en las fiestas decembrinas

Por Roberto PELÁEZ

Las llamadas ‘fiestas decembrinas’ están ahí, como quien dice, al doblar la esquina, y sin dudas la Nueva Guía Paisano resulta una herramienta inestimable sobre todo para los mexicanos asentados en el valle que desean viajar a ver a la familia.

La edición más reciente de dicha publicación ya puede adquirirse gratis en las oficinas del Consulado de México en Las Vegas.

En la página 10 de Paisano aparece una sugerencia a tener en cuenta: antes de viajar a México acuda a los consulados mexicanos para solicitar información sobre aspectos muy importantes:

En el Consulado asesoran para interactuar con las autoridades; obtienes información sobre tus derechos y obligaciones en el extranjero; proporcionan información en materia jurídica; pueden visitar a un familiar o amigo, ciudadano mexicano, que se encuentre detenido en los Estados Unidos, e incluso puedes obtener información migratoria sobre DACA.

Escrito de manera sencilla, de fácil entendimiento, sin palabras rebuscadas, Paisano resulta una especie de amigo; si analizas la posibilidad de llevar tu vehículo a México, entonces debes antes ir a la página 13, donde se destaca que debes tramitar un permiso de importación temporal, tal gestión la puedes llevar a cabo en las aduanas de entrada a México; dicho permiso tiene validez por 180 días.

La publicación deja sentado que en caso de que un agente de migración llegue a tu casa o te detenga en la calle... tienes derechos:

No abras la puerta, puedes guardar silencio, no responder ninguna pregunta, solo dar el nombre; dicho agente no puede penetrar en tu casa sin una orden judicial firmada por un juez o magistrado. Una orden de deportación de las autoridades migratorias no te obliga a permitirle la entrada. No firmes nada sin antes hablar con un abogado. Si te muestran una orden judicial a tu nombre no ofrezcas resistencia y señala que saldrás de inmediato.

¿Qué hacer si no localizas a tu familiar en el extranjero? Las indicaciones precisan que debes tener a la mano fotos, documentación, identificaciones que puedan apoyar para esclarecer la identidad de la persona a localizar.

Si estás en México debes acudir a la Delegación del SRE más cercana, por el contrario, si estás en el extranjero debes acudir al consulado más cercano y facilitar datos que puedan ayudar en la búsqueda de tu familiar, debes demostrar tu parentesco con la persona que buscas.

Para ingresar a México debes portar cualquiera de estos documentos: pasaporte válido y vigente; cédula de identidad ciudadana o de identidad personal; copia certificada del acta de nacimiento; matrícula consular; carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana, o la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).