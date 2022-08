Record en envío de remesas a México en un semestre

Las remesas enviadas por los mexicanos residentes en el extranjero implantaron hace pocos días récord para la primera mitad de año, un alivio para el consumo en México, que clasifica como el segundo país que más remesas recibe en el mundo.

La información ofrecida por autoridades bancarias, da cuenta de una cifra superior a los 27 mil 565 millones enviados a México en seis meses, la cantidad significa 16,5 por ciento más que la cantidad enviada al vecino país en el primer semestre del 2021 (algo más de 23 mil 647 millones). Con este incremento, las remesas hacia México suman 26 meses al alza de forma consecutiva.

“No es un secreto que la mayoría de los mexicanos en el exterior residimos en los Estados Unidos, y clro, somos los que más dinero enviamos a nuestros familiares, esa ‘lana’ también es de gran ayuda para la economía del país”, comentó Florencio Pérez, de Mitla, Oaxaca.

“Las remesas son fundamentales, ellas representan el 4 % del producto interno bruto (PIB) de México”, comentó Enrique Díaz-Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“En nuestro caso, insistió Pérez, hay que reconocer que muchos enfrentamos con la pandemia la pérdida de nuestro puesto de trabajo, y luego nos redujeron las horas, pero poco a poco nos recuperamos; desde el 2017 tuve dos trabajo, en el 2020 me quedé sólo con uno que luego cerró, sin embargo después abrió y ahí estoy, ya no me dieron las 40 horas a la semana, pero tengo trabajo y cada tres meses envío dinero a los míos”.

José y Patricia, de Tacámbaro, Michoacán, reconocen que por unos meses no enviaron dinero a sus padres, “la situación se nos puso difícil, aseveran, entonces no pudimos enviar dinero como antes, luego cuando el gobernador dio la indicación de abrir los negocios, nos incorporamos al trabajo, nos estabilizamos, pero el ‘colchoncito’ desapareció, se nos fueron los ahorros.

“Ya estamos mejor y desde el año pasado volvimos a enviar, sobre todo a mamá que ha tenido problemas y estuvo enferma”, comentaron.

A instancia mundial el país que más remesas recibe es la India con 89 mil millones de dólares al año, luego México con 54 mil millones de dólares, desplazando a China, desde el 2021, con 53 mil millones de dólares. México debe superar los 52 mil millones (o más) este año.