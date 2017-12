Reduce Trump monumentos nacionales en Utah; instan a preservar los enclavados en Nevada

Por Roberto PELÁEZ

El anuncio del presidente Donald Trump de reducir el área de monumentos nacionales en el estado de Utah encendió las alarmas de ambientalistas, representantes de diferentes tribus nativas, y muchas otras personas, preocupadas por la preservación y el legado para las presentes y futuras generaciones, trascendió en actividad efectuada el martes 5 en la sede de Chispa Nevada con la participación de una veintena de personas.

Horas antes del evento, el lunes 4, el mandatario corroboró la reducción de dos monumentos naturales en Utah; según manifestó, el Monumento Nacional Bears Ears vería reducida su área en un 85 por ciento, mientras el Grand Staircase-Escalante perdería la mitad de su tamaño. Se trata, apuntaron especialistas de la reducción de las llamadas tierras públicas más relevante en la historia de los Estados Unidos.

El mayor temor, por supuesto, por parte de los defensores del medio ambiente y de tribus indígenas es que esas áreas que ahora se restan o quedan fuera del monumento, se destinen a la explotación en busca de petróleo. Trump, por su parte, lo resolvió con cuatro palabras: es un exceso federal.

El presidente argumentó luego que dicho exceso pone los recursos naturales de Utah en manos de un pequeño grupo de burócratas localizados en Washington. Ni cortas ni perezosas las comunidades nativas manifestaron su intención de protestar para evitar que esas áreas se pongan a disposición de capitales privados.

Carteles que decían: Nevadans Gold Butte; # Monumento for all; # Protec Nevada; Protec our National Monument; Nevada is not for sale, y Los nevadenses amamos nuestros monumentos, entre muchos otros, pudieron leerse en la sede de Chispa Nevada, en franca respuesta a las intenciones del presidente Trump si la reducción “extiende sus tentaculos” hasta los monumentos de Nevada.

Se trata, coincidieron algunos de los oradores, de cuidar, de preservar la historia, el legado a nuestros hijos, los animales, algunos de ellos con millones de años en el lugar. Estamos peleando por los monumentos, y es el sentir de todos, advirtió María-Teresa Liebermann, de Battle Born Progress.

Escuchamos a representantes de la tribu Moapa, a Fawn Douglas, que es una artista nativa, a catedrático de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV, por sus siglas en inglés), junto a oradores de diferentes edades, pertenecientes a distintas organizaciones, y la decisión es una: defender nuestros monumentos.

Por otro lado, se peleó mucho porque se declararan Monumentos Nacionales a esos lugares, y a esas personas que tanto insistieron e hicieron, no se les comunica nada, ni siquiera a los nativos, es como actuar a espalda del público, sentenció.