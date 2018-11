Rosen, Sisolak, Lee y Horsford... ‘La ola azul’ mostró su fuerza en Nevada

Por Roberto PELÁEZ

Las elecciones de término medio ya son historia... o no. Concluida una parte del proceso, queda por ver qué derroteros encara el estado de Nevada, si las promesas se hacen realidad, si las cosas cambian para bien.

Los resultados, conocidos bien avanzada la noche del martes 6 en el llamado ‘Estado de Plata’, validaron en gran medida lo que casi a gritos dejaban conocer algunas encuestas.

Estaban en disputa posiciones para el senado, la gubernatura, la cámara de representantes, y vale apuntar que la llamada ‘ola azul’ casi, casi se convierte en un tsunami.

Tras los cambios, sustanciales por cierto, la atención está centrada, por un lado, en ver si los contendientes favorecidos en las urnas trabajan por hacer realidad lo prometido al electorado.

No faltan quienes señalan que lo acontecido en estas elecciones -a instancia nacional- es un llamado de atención al presidente Donald Trump.

Por otro lado, hay expectativas por ver cómo se las arregla el mandatario para llevar el barco a buen puerto con una Cámara de Representantes adversa, lo que de manera incuestionable limita su poder. Es el primer escollo de consideración, un obstáculo que muy bien puede tener en su agenda el exigir una rendición de cuentas.

En casa los demócratas Jacky Rosen (senado), Steve Sisolak (gubernatura), Susie Lee y Steven Horsford (congreso), consiguieron salir airosos, con un marcado resaldo de la comunidad hispana. Los respectivos equipos de campaña de los ganadores hicieron sin dudas un excelente trabajo. Nelson Araujo, de origen salvadoreño, estuvo muy cerca de ganar la secretaría de estado, de un estado de plata teñido de azul. Fue un triunfo resonante, convincente.

Rosen superó al senador republicano Dean Heller, elegido hace siete años. Sisolak, de reconocido desempeño tras el tiroteo del primero de octubre del 2017, consiguió más votos que Adam Laxalt; Lee (Distrito Congresional 3) se impuso al republicano Danny Tarkanian, y Horsford (Distrito Congresional 4) al republicano Cresent Hardy.

Respecto a las preguntas e iniciativas, los votantes se inclinaron por No a la 3, relacionada con la energía.

Se aprobaron la número 1 (derechos adicionales a víctimas de crimen); la 2 (pone fin a impuestos por la venta de productos de higiene femenina); la 4 (elimina impuestos a aparatos médicos como tanques de oxígeno y sillas de ruedas); la 5 (registro automático de votantes) y la 6 (uso de energía renovable).

Pablo, un elector de origen mexicano, de Guanajuato por más detalles, con más de 20 años en los Estados Unidos y 14 en Las Vegas, comentó, fue una gran victoria, ahorita esperamos que cumplan las personas por las que votamos; la comunidad hispana ha puesto toda la carne en el asador por los demócratas, apostamos por ellos, y una decepción sería un golpe terrible, hay mucho por hacer y queremos hacerlo juntos.

Ahorita con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas, continuó Pablo, qué va a pasar con el muro, le van a dar dinero al presidente Trump para construirlo o pasamos esa página, y la caravana de centroamericanos, las fricciones con Canadá, Rusia, China, Irán, en qué va a parar todo eso, se preguntó... vamos a ver qué pasa con los salarios mínimos, todo ha subido menos los salarios, añadió.

Sabe, advirtió, no nos gustaría nada tener que votar a favor de los republicanos dentro de unos años porque los demócratas incumplieron... si ellos no están a la altura que esperamos, defienden nuestros intereses, será un caos, sabremos que no le interesamos a ninguno de los dos partidos y la comunidad hispana no se merece eso, trabajamos muy fuerte, contribuimos a la ciudad, al estado y al país.