Se debate en la Legislatura ayuda para estudiantes indocumentados

Facilitar que los alumnos indocumentados del estado puedan acceder a la Beca denominada ‘Silver State Opportunity’, sin que previamente deban llenar un formulario de solicitud gratuita de ayuda federal, es una propuesta que se debate en la sesión legislativa que entra ya en su recta final.

La mencionada ‘Beca Silver State Opportunity Grant’ es accesible para estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos, pero, es justo decirlo, el esfuerzo que representa dicha propuesta trae consigo o exige una reflexión exhaustiva de los gastos que representan para el estado.

Como se sabe, los alumnos o aspirantes a tomar estudios universitarios -y que no cuentan con estatus migratorio legal, o sea, no disponen de documentos-, no son elegibles para ayuda económica federal. Los estudiantes y sus padres deben conocer que para solicitar FAFSA, por ejemplo, es preciso tener un número de Seguro Social. El monto de la ayuda, promedio, es de unos dos mil 500 dólares al año.

Aparte de ‘poner a un lado’ la exigencia de FAFSA, la propuesta identificada como AB213 persigue que el alumnado sin documentos no tenga que firmar una declaración relacionada con su estatus migratorio si pretende solicitar otra ayuda. Ejemplo: la Beca Millennium, que se concede teniendo como referencia fundamental las buenas calificaciones, además brinda matrícula gratuita o a bajo costo en colegios y universidades del estado.

Edgar Flores, conocido asambleísta demócrata, quien es uno de los patrocinadores de la iniciativa, dejó sentado que el estatus migratorio de un estudiante indocumentado podría experimentar cambios durante su estancia en el sistema de educación superior, y agregó que Nevada tiene la responsabilidad de apoyar a los estudiantes.

Para que la propuesta AB213 se convierta en ley, aun debe someterse a votación en instancias como la Asamblea y el Senado antes de que finalice la actual sesión legislativa el venidero lunes 31.