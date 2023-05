Se exploran iniciativas en favor de la seguridad escolar

Por Roberto PELÁEZ

Los padres deben estar muy atentos a sus armas de fuego, tenerlas fuera del alcance de sus hijos, a la vez que supervisan el quehacer de los menores en las redes, fueron planteamientos que se exteriorizaron en la más reciente conferencia de prensa ofrecida por Jesús Jara, superintendente del CCSD y otros funcionarios.

“No podemos aceptar esto por más tiempo”, afirmó de manera categórica Evelyn García Morales. “Nuestras escuelas deben ser, por encima de todo, lugares seguros donde los niños puedan aprender y crecer”. García Morales funge como presidenta de la Junta Escolar del Condado Clark.

Como se informó de manera oportuna, en días pasados salieron a relucir amenazas en las redes (infundadas) que alcanzaron instancia nacional. “Resultó un alivio la información de que no debíamos dar crédito a esas amenazas, comentó Guillermo Duarte, padre de dos menores, pero no podemos confiarnos, y me parece una buena noticia que cierren filas el Distrito Escolar y la Policía, mientras en casa hacemos lo nuestro”, subrayó.

A pocos días de que concluya el presente ciclo escolar, el CCSD se asocia con el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (conocido por las siglas LVMPD) para aumentar la cantidad de oficiales alrededor de los centros docentes. Se trata de una medida aplicada en cursos anteriores, específicamente por estas fechas. Varios agentes de Metro tomaron parte en la conferencia de prensa.

El superintendente tuvo a bien precisar que, “en lo que va del presente año escolar, oficiales del Departamento de Policía del referido Distrito han confiscado 30 armas de fuego, de ellas varias incautadas a adultos dentro de áreas del CCSD.

“Agentes de Policía del Distrito confiscaron 35 pistolas de aire comprimido y más de 180 cuchillos”, añadió Jara, quien destacó que esas cifras resultan INACEPTABLES.

En lo concerniente al venidero año escolar, el superintendente señaló que personal del Distrito explora, busca de manera sostenida ideas encaminadas a mejorar la seguridad del alumnado, maestros y personal administrativo. “No escatimamos en pos de la seguridad, apuntó, esa es una de nuestras prioridades.

“No descartamos el requisito de bolsos transparentes para útiles escolares, algo similar a los distritos escolares en Texas, Florida y Michigan”, resaltó.

Se pudo conocer que en algunas escuelas se instalarán detectores de metales en el próximo curso académico. Jara se mostró partidario de contratar a más policías escolares. En este momento cuentan con 188.

“Sobre los agentes del orden que se desempeñan en las escuelas, Mirna González, madre de una alumna de middle school, comentó: “sé que aumentar el número de agentes pasa por presupuesto económico y en ocasiones no se puede hacer lo que una desea, pero la presencia de los policías dice mucho de la seguridad, de lo que queremos los padres, en ocasiones los he visto actuar ante determinadas situaciones y son muy profesionales, ojalá podemos tener más oficiales”, insistió.

Trascendió que proyectos de ley avanzan en la Legislatura precisamente con el objetivo marcado de mejorar la seguridad escolar.

Propuestas del gobernador republicano Joe Lombardo y de la asambleísta estatal demócrata Angie Taylor, pueden ‘echar por tierra’ la disposición de una ley de “justicia restaurativa” que data de 2019 la cual impide que alumnos menores de 11 años sean suspendidos o expulsados, a menos que se tengan en consideración ciertas circunstancias.

Jara aprovechó la conferencia para comunicar que estaba siendo considerado para un puesto de superintendente en un distrito escolar de Florida, sin embargo dejó sentado que considera permanecer en el del Condado Clark.

“Estoy enfocado, enfatizó, en los más de 300 mil menores para los que vengo a trabajar todos los días, con la emoción de que crezcan y aprendan, por eso puedo asegurar que me quedo en el Distrito Escolar del Condado Clark”, afirmó.