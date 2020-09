Se pronuncian en Nevada por más pruebas para detectar COVID-19

Por Roberto PELÁEZ

Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a instancia federal, instan a las personas ‘asintomáticas’ a no someterse al test para detectar el Coronavirus, la postura en Nevada es bien distinta y esgrimen que los exámenes ayudan en la lucha para evitar contagios y la propagación.

“A quienes han estado en contacto con alguien que arrojó resultados positivos ante el test del COVID-19 -sin importar que tengan síntomas o no-, le sugerimos que se realicen la prueba, el resultado permitirá conocer si son asintomáticas, o aun no han desarrollado síntomas de la enfermedad”, afirmaron integrantes del equipo para dar respuesta al COVID-19 en el estado.

La importancia de lo anterior, lo que permite conocer, es el motivo fundamental por el que incitan a esas personas a realizarse el test, acudir a los diferentes lugares donde se realizan o informarse de si es preciso obtener una cita para el test.

“Debemos coincidir en que las indicaciones a instancia federal no contribuyen, no ayudan en nuestro propósito de conocer cada vez más, queremos hacer pruebas, decirle a las personas, con propiedad, si es asintomática, si es contagiosa y no ha desarrollado los síntomas, sólo podemos saberlo tras el examen”, precisaron.

El que no se registren nuevos casos, o más personas no se contagien (porque se hagan menos pruebas) no es la salida. El objetivo debe ser más pruebas y menos contagios, o sea, más personas con resultados negativos.

“En Nevada recomendamos efectuar pruebas para los contactos cercanos... las autoridades, los funcionarios se muestran a favor de los exámenes, llamamos a la población a que acuda a los lugares donde se realizan”, trascendió.

La sugerencia o indicación de que quienes han estado en contacto (o a menos de seis pies) con alguien que tiene el virus, por unos 15 minutos o más, no necesitan una prueba si no experimentan síntomas del virus, no es la mejor salida, hay personas vulnerables o quienes demoran hasta dos semanas en experimentar los síntomas.

Especialistas como el doctor Azzam consideran que es importante efectuar las pruebas a las personas asintomáticas en la aspiración de contener el contagio y la propagación del Coronavirus, de ahí que no estén de acuerdo con las indicaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

Por su lado el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en ingles), la agencia de salud pública del Condado Clark, dejaron sentado que no cambiarán sus recomendaciones y de paso estimulan, aconsejan las pruebas para personas sintomáticas y asintomáticas.

“Lidiamos con una enfermedad de la que como población conocemos poco, es lógico considerar el examen o las pruebas aunque no tengamos los síntomas, para mantenernos más seguros nosotros y nuestras familias”, comentó a El Mundo Gonzalo Salazar, quien dijo acudió a las proximidades de la UNLV para su prueba.

“Por lo que he leído, dijo, el que se obtengan resultados negativos no quiere decir que dejemos la cuarentena, no cumplir las medidas higiénicas, el uso del cubreboca, el distanciamiento social, hay que ser muy disciplinado con esto”, enfatizó.

La chihuahuense Andrea Rodríguez, alarmada, externó: “el panorama en el Sur de Nevada no es el mejor, aumentan los casos, el número de fallecidos pasa de mil, algo no está bien, no somos todo lo disciplinado que la situación exige, nos engañarnos nosotros mismos... soy partidaria de las pruebas, de estar bien informada”, expresó.