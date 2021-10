Solidaridad y respaldo a los aquejados por el cáncer de mama

Por Nuestros SERVICIOS

Una vez más las personas afectadas por el cáncer de mama -hombres y mujeres- recibieron el apoyo de centenares, miles de personas asentadas en el valle, que tomaron parte en la caminata del pasado domingo 24 en ocasión del evento #Making Strides of Las Vegas.

Hilda Valle, junto a su hija y varias compañeras de trabajo, siempre vinculadas a las actividades comunitarias, acudieron a la cita, para ratificar su solidaridad con quienes están aquejados por la enfermedad o han podido sobreponerse a ella. “Es un gesto noble el estar aquí, de decirle a los enfermos que no están solos”, significó valle.

“No podíamos fallarle a tantas personas, a amistades como AnnaMarie Missisian, conocidos, entonces desde que supe del evento me inscribí y acudí temprano a la cita en el Red Rock para juntarme a otras personas y tomar parte en la caminata, en medio de mucha organización y alegría, confianza”, destacó Gladys Carpo.

“Muchas personas han perdido familiares a causa del cáncer de mama, y nosotras, sostuvo Carpo, entendemos que #Making Strides of Las Vegas es un movimiento de apoyo, no sólo a quienes ya no nos acompañan físicamente, también a los enfermos, a sus familias, sus amigos...”.

Para Lupita Ortiz lo más sobresaliente fue la cantidad de gente que participó en el evento, “ya vine en el 2019 con mi amiga María Romero, se respira mucha solidaridad entre miles de personas, además vi a varias con carteles en los que se podía leer la palabra HOPE, o sea, hay una esperanza, seguimos optimistas, participar en #Making Strides of Las Vegas es una demostración de que miramos al futuro”, externó.

“Este es un movimiento, agregaron las entrevistadas, que ve con buenos ojos las investigaciones para poner fin al cáncer de mama, cuando nos registramos para intervenir en la caminata nos unimos a miles, a millones de personas en todas partes que desean ver la cura para esta enfermedad”, resaltaron.

Emocionados, los organizadores agradecieron a quienes se acercaron para caminar, a cada uno de los voluntarios, y concedieron gran importancia a la participación de estudiantes de Rancho, Mojave, Durango, Ed W. Clark, entre otros centros de enseñanza preparatoria, que también se hicieron sentir en la actividad.