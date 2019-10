Un éxito la primera jornada de la Semana Binacional de Salud

Por Roberto PELÁEZ

La denominada Semana Binacional de Salud, que dio inicio el sábado 5, registró 2 mil 322 servicios gratuitos, dirigidos más que todo a la comunidad hispana, y según sus organizadores los resultados de la primera jornada permiten vaticinar que el evento en cuestión va a ser un éxito.

“En gran medida lo que alcanzamos el primer día se debe al trabajo de los patrocinadores, los promotores de salud y voluntarios, además del significativo respaldo del público”, comentó Rebeca Aceves, quien funge como titular de Research Education Acces to Community Health (REACH, por sus siglas en inglés).

“Las puertas del evento están abiertas para todos, destacó la joven, sin embargo lo mejor es que lo aprovechen personas que no tienen seguro médico, y en esta oportunidad estuvieron a disposición de la gente servicios como revisión de la vista; vacunas del flu; pruebas de VIH; Papanicolau; toma de presión arterial; información o asesoría legal; asesoría psicológica; orientación educativa; referencias a clínicas de bajo costo; registro como donantes de órganos, e incluimos personal especializado en información sobre seguros médicos, y vouchers para servicios de salud gratuitos”, añadió la entrevistada.

A cerca de una veintena de stands, la mayoría de ellos relacionados con la salud, se unieron en esta oportunidad los de los consulados de México y El Salvador, junto a los representativos de los centros universitarios del estado.

“Como se informó oportunamente, agregó Aceves, decidimos que como parte de la Semana Binacional presentarnos también en Reno, específicamente en McKinley Arts & Culture Center, el próximo 19, en tanto el 26 estaremos en el Salón Anexo del Consulado Salvadoreño, mientras que el 21 vamos a tener una Feria de Vacunación en el Consulado Mexicano... para nosotros es una prioridad acercar a la gente los servicios de salud, siempre de manera gratuita”, dijo.

El salvadoreño Saúl Ramos hizo filas para obtener la vacuna contra el flu y ofreció sus impresiones al semanario El Mundo “Supe de la Feria, hoy descanso y vine por la vacuna... no esperaba ver a tantas personas.

“Me interesé por las opciones que brinda la Universidad de Nevada Reno, abundó, y también conseguí unos folletos sobre lo perjudicial que resulta el plomo en nuestros hogares, es algo muy importante para las familias porque muchas veces usamos (a diario) vasijas que desconocemos pueden afectar nuestra salud precisamente por el plomo”.

Cerca del stand de CHISPA, los asistentes pudieron platicar con representantes de Nevada Donor Network y University Nevada Cooperative Extension.

Jorge Elizondo, cónsul mexicano que atiende comunidades, visitó cada uno de los stands, se interesó por los servicios y los beneficios para la gente.

Tomaron parte o se vieron representados en la inauguración de la ‘Semana Binacional’, Health Link, AFP Pharmacy; la Academia de la Culinaria; UNLV School of Public Health; The Eye Center; Nevada Minority Health and Equity Coalition; Sam’s Club; CHISPA; Universidad de Nevada Reno; Cirugía sin Fronteras; Anthem Blue Cross Blue Shield, el Distrito de Salud del Sur de Nevada; Crystal Dental; Chicanos por la Causa; Nevada State College; Silver State Health; Promotores de Salud; Immunice Nevada, entre otros.

Durante la ceremonia de inauguración Tirso Sermeño, cónsul de El Salvador en Las Vegas, afirmó: “Es un honor colaborar con REACH, sobre todo en un tema tan sensible como el de la salud”, y aprovechó para invitar a todos el sábado 26 a una actividad similar.