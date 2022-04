Un pequeño grupo cuya prioridad es dar a conocer y cuidar la cultura

Por Rafael ROMERO

A Rhina Dheming, Guillermo Hernández y Jorge Renderos los une algo más que el hecho de ser salvadoreños y vivir enamorados de su cultura, su marcado optimismo... superar las adversidades es algo cotidiano para ellos.

Hernández lo resume en pocas palabras: “Cuando uno se contagia del entusiasmo de personas como Rhina y Jorge, no puede menos que echar palante, a nosotros, le puedo asegurar, nos sobra voluntad y deseos de hacer”, comenta.

Quienes los conocen bien se limitan a apuntar: “En el grupo ‘Amigos Salvadoreños de Las Vegas’ son pocos, pero están en todas partes, en todos los eventos, se hacen sentir, por eso han conquistado tantos reconocimientos”, afirman.

“Al platicarme de formar este grupo, dice Jorge, de inmediato pregunté por quienes iban a estar, supe que Rhina y Guillermo, enseguida me sentí motivado, sabía que íbamos a hacer muchas cosas, no me sorprendía cuando en medio de un evento ya considerábamos hacer otro, es la única manera de salir adelante”.

Los tres reconocen que tuvieron la posibilidad de contar con el apoyo de Tirso Sermeño, entonces cónsul de El Salvador en Las Vegas “él era incondicional, siempre presto a ayudar, teníamos una especie de carta de triunfo bajo la manga, sin contar lo que nos animaba”, coinciden.

“El objetivo inmediato en ese momento, explica Rhina, era tomar parte en el Carnaval Internacional de Las Vegas que lidera el boliviano Freddy Chávez, eso lleva muchos preparativos, la carroza, los adornos, las niñas, la música, el vestuario, sin embargo a nosotros nadie nos dijo que iba a ser fácil, a pesar de estar contrarreloj participamos y siempre lo hacemos bien”, dice y no puede ocultar el orgullo.

“Claro que comenzamos, después se unieron otros connacionales, también con muchos deseos de hacer, que resultaron una ayuda valiosa, nos planteamos participar en la mayor cantidad de eventos comunitarios que pudiéramos, preguntar, ganar en experiencia, porque el deseo de hacer nos acompaña desde antes de fundar el grupo”, resalta Rhina sonriente.

Hernández insiste: “Comprendimos que al ser pocos teníamos que enfrentar las tareas, si por algún motivo debía salir, realizar algún trámite, pues Renderos asume, estamos conscientes de que debemos multiplicarnos para que las cosas salgan adelante, no podemos desconocer el trabajo de los voluntarios, y reitero, el apoyo del cónsul Sermeño, sin ellos todo sería más difícil”, precisa.

“Hemos tomado parte en muchas actividades, a veces los tres, otras pues no podemos coincidir, pero nos anima trabajar, representar dignamente la cultura de nuestro pequeño país”, destaca.