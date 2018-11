Una batalla en la que nadie debe quedar indiferente: Wendy Losada

Por Roberto PELÁEZ

Luchadora contra el abuso, la violencia doméstica, Wendy Losada, perteneciente a ‘The Rape Crisis Center’, toma parte en numerosas actividades para platicar, informar, entregar folletos, instar a todos en la lucha contra la violencia doméstica.

“Duele reconocerlo, precisa, sin embargo tenemos que señalar que desde hace varios años Nevada clasifica como uno de los estados con más problemas de violencia doméstica, y este es un problema, lo digo siempre, en que nadie debe cruzarse de brazos, una batalla de todos”, resalta con el rostro serio.

“Junto a otras organizaciones ‘The Rape Crisis Center’, resalta Wendy, brinda su apoyo incondicional a las víctimas, les informa qué pasos deben seguir, cómo proceder en momentos tan difíciles, es más, puntualiza la entrevistada, representantes de ‘The Rape...’ acompañan a la persona golpeada o herida, que la mayoría de las veces son mujeres, a centros hospitalarios, tratamos de ayudarlas lo más posible”, apunta.

“Usted puede estar seguro que oficiales de la Policía, ‘The Rape...’, otras organizaciones, platican una y otra vez de este problema tan grave, reitera, pero pese a todo lo que hacemos las estadísticas nos dicen a las claras que el problema persiste, y por supuesto, queda mucho por hacer, y lo primero es tener conciencia de que existe, es un flagelo, y nos corresponde trabajar sin descanso por su eliminación”.

“Las organizaciones llevan a efecto múltiples eventos, subraya, tanto los oficiales de la Policía como nosotras aprovechamos cada escenario para enviar un mensaje contundente y claro; en las juntas comuntarias, en el Consulado de México, de El Salvador, en las Ferias de Salud, no perdemos oportunidad, ofrecemos conferencias, talleres, brindamos números de teléfono donde se puede conseguir ayuda, pero estamos lejos, muy lejos de lo que deseamos.

“Muchas veces, en medio de los eventos, sostiene, vemos a mujeres llorando, a otras apenadas, reconocen que han sido víctimas y no han actuado de manera correcta, por miedo, o por otras circunstancias, no han denunciado al abusador... Las palabras de la entrevistada duelen, convocan a la reflexión, a tomar de una vez por todas el toro por los cuernos... Losada afirma con vehemencia: “no hay ninguna razón para justificar un asalto sexual; no importa si estoy borracha, ni como voy vestida, nada justifica una violación, el maltrato es algo injustificado, nadie, fíjese bien, nadie tiene derecho a abusar de mi”, aseveró.

“Por qué razón, me pregunto, Nevada tiene que aparecer entre los estados con más muertes de mujeres a manos de hombres, en muchos casos parejas o ex parejas; en las actividades tratamos de dotar a los participantes de las herramientas necesarias, las informaciones precisas sobre cómo actuar y qué pasos dar.

“Ojalá a partir de este domingo 25, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia Doméstica, la situación cambie, todos hablemos con nuestra conciencia para poner alto a los hechos bochornosos; siempre digo que la abusada puede ser una madre, una hija, una esposa, una hermana, una sobrina, una prima, una vecina, una amiga, una compañera de trabajo... hay que detener esto con la ayuda de todos, y eso no admite espera”, instó.