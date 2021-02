Urge ponerse creativos y hacer valer el talento: Olga Breeskin

Por Roberto PELÁEZ

Luego de 40 años como vedette, estrella de signficativa magnitud, la conocida violinista mexico-americana Olga Breeskin considera que “en tiempos complejos, de depresión, estrés, de mucha tristeza, hay que ponerse creativos”, resalta.

“Vivo agradecida del periódico El Mundo, Eddie Escobedo Sr., siempre me abrió las puertas, me tendió la mano, comenta, y ahorita que la situación está tan difícil quiero llamar a la gente a hacer valer su talento, a mostrar creatividad.

“No importa la edad, agrega, lo importante es echarle ganas y ponerse creativos, hay que pedirle ayuda a Dios y ‘descubrir’ para qué tenemos talento... no podemos esperar a ver cuándo se acaba esto que padecemos, nadie lo sabe.

“Entonces, prosigue, quizás tenemos que hacer lo que nunca nos pasó por la mente que podíamos hacer, y ahí esta nuestro talento, tal vez en hacer tamales, en cosas de maquillaje, de hacer vestidos, hay que ganarse la vida y poner a un lado el estrés, la depresión, porque eso enferma.

“Yo misma, destaca, estoy impartiendo lecciones de violín en línea, tengo 25 alumnos comprendidos entre 7 y 25 años, de ambos sexos, rescaté a una señora de 40 años que retomó sus clases de violín; tenemos que sacar provecho de la tecnología, ni siquiera importa la distancia; estoy muy sorprendida, al principio pensé que mis estudiantes iban a ser personas que por muchos años fueron mis fans, que seguían a la vedette, pero ya ves, todos mis estudiantes son muy jovencitos, y no quiero pensar que aquellos admiradores se ‘petatearon’.

“Quiero ser agradecida, reciprocar todo lo que Dios me dio, y qué mejor momento que esté en que hay tantas personas enfermas por la pandemia, enfermas de tristeza, entonces deseo transmitir mis conocimientos, ayudarlas de esa forma a sanar, contribuir de alguna manera a que la gente ‘descubra’ su talento, para qué tiene facilidad, qué cosas le salen bien y son felices haciéndolo, sólo requiere un poco de esfuerzo, pero vale la pena”, reitera.

“Por otro lado, apunta, no quiero finalizar este mensaje sin hacer un llamado a los padres, hay muchos que no están dedicando tiempo a sus hijos, es necesario ser responsables, saber con quienes se reúnen, que ven en el teléfono, decirle no al libertinaje, cuidarlos, es muy triste la soledad, más aun en los niños”, concluye.