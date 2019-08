Advirtió juez a Rosario Robles sobre posible encubrimiento a Peña Nieto

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo advirtió a Rosario Robles que en caso de no haber informado, por escrito, al expresidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no haberlas entregado como pruebas, lo estaría encubriendo. En una audiencia maratónica, el impartidor de justicia señaló a la extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, que era su obligación informarlo por escrito y no por el "teléfono rojo", reuniones de gabinete o giras de trabajo, como lo reveló su defensa.

El juzgador señaló que la falta de acción de Rosario Robles es relevante, pues no informó al presidente de la República y tampoco evitó se siguieran dando esas irregularidades. Ello luego de que la defensa de Robles señaló que Peña Nieto sí tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas por la ASF, ya que se le informó por el "teléfono rojo", reuniones de gabinete y giras de trabajo. Por ello, el juez de control indicó que se debe aclarar sí se le informó por escrito al exjefe del Ejecutivo federal.

Estimó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba necesarios para vincular a proceso a la exfuncionaria federal por su omisión ante las irregularidades detectadas cuando estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Con ello, el impartidor de justicia desestimó los 32 datos de prueba que presentaron por más de cinco horas los abogados de Robles Berlanga. Durante la diligencia, el juez también pidió que la defensa acredite las formas como adquirió las documentos que ofrecieron como datos de prueba. Éxico (NOTIMEX)