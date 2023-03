Alumnos ante la Suprema Corte de EEUU exigen el perdón de la deuda estudiantil

Centenares de estudiantes se concentraron ante las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos para que avale el plan del presidente, Joe Biden, y perdonar parte de la deuda estudiantil.

Los nueve magistrados del alto tribunal, de mayoría conservadora, comenzaron a escuchar los argumentos orales en el caso que estudia la legalidad del plan de Biden, que fue recurrido por los republicanos.

El Supremo debe determinar si la Secretaría de Educación de EEUU tiene autoridad para conceder la condonación parcial de préstamos federales para estudiantes.

Mientras los jueces escuchaban los argumentos, centenares de estudiantes se concentraron a sus puertas para que avale un plan que beneficiaría a 40 mil personas, con una condonación total de unos 40 mil millones de dólares.

Entre ellos estaba Jesús García, de 32 años, que viajó desde Los Angeles y acampó junto a otros manifestantes para hacerse con un sitio en la sala de la máxima instancia judicial estadounidense.

García acumula una deuda de 150 mil dólares por su grado en Políticas Públicas y cree que no va a poder terminar de pagarla en toda su vida.

“Este año traté de ganar un préstamo para comprar mi primera casa, nada más un cuarto y un baño, y no pude porque tengo la deuda estudiantil”, aseguró.

Fatima Russell, de 19 años, justo ha empezado su primer año en la Universidad Howard, en Washington, y por el momento su deuda es de 10 mil dólares que se irán incrementando cada curso.

Russell es una universitaria de primera generación -sus padres no pudieron ir a la facultad- y considera que como mujer negra lo tiene difícil, ya que es el colectivo que reúne la deuda estudiantil más alta.

“No ayudar ni querer hacer avanzar a las mujeres negras es otra manera de no hacer progresar los Estados Unidos en su conjunto”, reivindicó, quien siente que tiene una responsabilidad ante sus hermanas y primas pequeñas. Si su deuda no es perdonada, Russell calcula que cuando tenga 50 años aún estará endeudada.

La cita de protesta fue organizada por más de 20 agrupaciones, como el Centro de la Crisis de Deuda Estudiantil. Su directora de divulgación, Sabrina Calazans, de 25 años, culpa a los republicanos que luchan contra la cancelación de esta deuda.

Calazans aún vive en casa de sus padres, tiene una deuda de 30 mil dólares y el plan de Biden cancelaría 20 mil de ellos, algo que la estudiante señala ayudaría a su futuro y al de su familia.

Demócratas como el congresista Maxwell Frost o el senador Bernie Sanders asistieron a la concentración para brindar apoyo a la causa que afecta al “futuro de Estados Unidos”, dijeron.

El presidente Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de alumnos universitarios contrajeron con la Administración federal para poder pagar sus estudios. El mandatario informó en agosto pasado de la cancelación de hasta 20 mil dólares de la deuda por estudiante. Washington (EFE)