Comandante de OTAN confirma cambio de dinámica por parte Rusia cerca de Kiev

El principal comandante de la OTAN y jefe del Comando Europeo de EE.UU. (EUCOM), general Tod Wolters, confirmó este martes que se está produciendo "un cambio de dinámicas" por parte de Rusia en las inmediaciones de Kiev, lo que podría indicar un posible repliegue ruso al calor de las negociaciones.

Wolters compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania, que Moscú inició el pasado 24 de febrero.

Durante la sesión, el senador republicano Roger Wicker preguntó a Wolters acerca de su evaluación de la situación sobre el terreno, al hilo del anuncio de Rusia de que está comprometida a retirar la mayor parte de sus tropas alrededor de Kiev, en el marco de las negociaciones con los ucranianos.

"Puedo verificar que los comentarios que usted ha hecho respecto al cambio de dinámicas sobre el terreno en la vecindad de Kiev es exactamente lo que estamos viendo desde la perspectiva de EUCOM", dijo el general, sin ofrecer más detalles.

Pese a que todavía no han logrado un acuerdo para un alto el fuego, las conversaciones de este martes en Estambul (Turquía) entre Rusia y Ucrania parecen haber sentado ciertas bases para un posible acercamiento que abre la vía hacia un tratado internacional que podría poner fin a la guerra.

Por el momento, el resultado más concreto sobre el campo de batalla de este diálogo fue el anuncio de la delegación rusa de que sus tropas reducirán su presión militar sobre Kiev y otras ciudades en Ucrania, como Chernígov.

Rusia se ha sentado a negociar en un momento en el que, según EE.UU., su avance en suelo ucraniano se ha paralizado hasta el punto que Ucrania ha recuperado terreno al este de Kiev.

Wolters subrayó que Moscú está empleando entre el 70 y el 75% de su capacidad militar en la invasión de Ucrania, la mayor parte de sus fuerzas de combate", aunque ha perdido "impulso" allí.

"Los ucranianos han mantenido mucha de su fuerza de combate -señaló-. Nuestra evaluación es que están contraatacando".

El comandante de la OTAN dibujó durante su comparecencia el mapa del "estancamiento ruso" en Ucrania y su progreso hacia Kiev.

"En general puedo decir que el impulso por el norte de los rusos y hacia el sur en dirección a Kiev sigue paralizado, no han hecho, de acuerdo a nuestras mejores estimaciones, ningún progreso apreciable desde el punto de visto geográfico en las últimas 24 o 36 horas", precisó.

Subrayó que uno de los motivos sería que los rusos se están reagrupando de forma intencionada para revaluar el avance que no han podido lograr.

"Creemos que han experimentado retos logísticos y de mantenimiento; unos desafíos que creemos que no habían anticipado", apuntó Wolters, quien dijo que la tercera razón del estancamiento ruso sería la resistencia ucraniana.

Sobre la situación en el sur del país, el general detalló que "parece" que los rusos están sufriendo menos resistencia por parte de los ucranianos que en el norte.

Agregó que EE.UU. no dispone de datos que corroboren que Rusia haya tomado la localidad de Jersón, donde, de acuerdo a la información que tiene, continúa siendo disputada; mientras que en Mariúpol descartó que los rusos hayan alcanzado su centro.

"Tenemos todas las indicaciones de que Mariúpol será defendida" por los ucranianos, zanjó.

Ante esta parálisis rusa, el senador Wicker formuló una pregunta sobre si es posible que se haya producido una "brecha" de inteligencia que haya provocado que EE.UU. sobrestimara a Rusia y subestimara la capacidad de Ucrania de defenderse, a lo que Wolters contestó que "podría haber" un fallo en ese ámbito.

"Como siempre hemos hecho en el pasado, cuando esta crisis acabe, llevaremos a cabo una revisión global en todos los dominios y departamentos para averiguar dónde están nuestros puntos débiles y nos aseguraremos de encontrar la manera de mejorar", afirmó el general.

EE.UU. y sus aliados están proporcionando armas y equipamiento militar a Ucrania, además de enviar refuerzos a los países del flanco este de la OTAN.

Wolters aseguró que, "desde la perspectiva de EE.UU., los números han aumentado desde la incursión rusa de Ucrania de 60.000 a cerca de 100.000" militares estadounidenses desplegados en Europa, sin ofrecer cifras de los soldados de otros países de la OTAN.

En se sentido, remarcó que la invasión rusa ha "galvanizado" a los aliados y socios de EE.UU.: "En la zona euroatlántica, la OTAN continúa siendo la piedra angular de la disuasión y la defensa, conforme afrontamos el mayor conflicto en Europa en tres décadas".

Añadió que la alianza ha respondido a la agresión de Ucrania en todos los ámbitos y ha establecido una "arquitectura de defensa aérea en el flanco este que incluye contribuciones de 11 aliados".

Sobre el terreno, los socios de la OTAN, destacó, han desplegado refuerzos desde Tallín (Estonia) a Sofía (Bulgaria), mientras que en el mar los aliados tienen fuerzas con "capacidades adicionales" desde el Ártico al Egeo. Washington (EFE)