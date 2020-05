Descarta AMLO propuesta de Morena para revisar patrimonio de mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario federal consideró como incorrecto que se propusiera revisar la información financiera de los mexicanos, ya que es privada, y dijo que solo los funcionarios están obligados a realizar sus declaraciones patrimoniales.

"No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta", dijo.

López Obrador indicó que en el país es necesario disminuir la desigualdad social y desde el gobierno impulsar que los mexicanos asciendan en la escala social, lo que, dijo, se logra combatiendo la corrupción y sin permitir negocios ilícitos. "La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social".

"Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado", afirmó.

A raíz de la pregunta por la propuesta del líder morenista, el presidente López Obrador volvió a hacer un llamado a las y los mexicanos, para contribuir a una sociedad más justa, en donde no se priorice el derroche, la ostentación o las extravagancias. México (NOTIMEX)