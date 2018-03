Exfuncionario de Trump denuncia ambiente tóxico en Washington

David Shulkin, hasta el miércoles secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos, denunció tras su despido que el ambiente en Washington DC se ha tornado tan tóxico que es imposible trabajar de manera profesional.

En un artículo publicado en el diario The New York Times tras su despido, anunciado la tarde del miércoles por el gobierno del presidente Donald Trump, Shulkin indicó que muchos funcionarios del gobierno federal colocan sus agendas personales por encima de sus responsabilidades públicas.

“He luchado para defender este gran departamento y todo lo que encarna. En los últimos meses, sin embargo, el ambiente en Washington se ha tornado tan tóxico, caótico, irrespetuoso y subversivo que me resultó imposible cumplir el importante trabajo que nuestros veteranos necesitan”, escribió.

El exfuncionario aseguró que sabía que el ambiente de Washington sería corrosivo, pero que supuso que podría evitar las intrigas al permanecer fiel a sus valores. Subrayó sin embargo que existía dentro de la dependencia que dirigía “una brutal lucha de poder”.

Afirmó además que por un momento creyó que podría evitar el ambiente político de Washington DC al actuar con integridad. Lamentó no obstante: “desafortunadamente, nada de eso importaba”.

“Mientras me preparo para dejar el gobierno, me sorprende un pensamiento recurrente: no debería ser tan difícil servir a su país”, expresó.

Shulkin también alertó sobre los intentos de sus rivales dentro de la dependencia que encabezaba, funcionarios aparentemente incondicionales de Trump, por privatizar los servicios médicos para los veteranos de guerra.

“La privatización que lleva al desmantelamiento del extenso sistema de atención médica del departamento es una idea terrible”, enfatizó Shulkin.

El despido sucedió luego de la atención negativa que recibiera el hecho de que el inspector general del Departamento de Asuntos de Veteranos descubrió que durante un viaje a Londres y Dinamarca, Shulkin había aceptado indebidamente boletos para el torneo de tenis de Wimbledon.

Asimismo, su jefe de gabinete aparentemente mintió para que la esposa de Shulkin pudiera viajar a expensas del gobierno.

Trump anunció que nominaría a su médico personal, el almirante retirado Ronny Jackson, para encabezar el Departamento de Asuntos de Veteranos, lo que para muchos analistas confirma que el presidente valora por sobre todas las cosas la lealtad personal de sus funcionarios. Washington (NOTIMEX)