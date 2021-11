López Obrador defenderá reforma eléctrica si se trata en cumbre de Washington

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de ser necesario y abordarse el tema, defenderá su polémica reforma eléctrica en la reunión en Washington con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"No está (el tema de la reforma) pero si sale en la conversación pues también lo tratamos", afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Cancún, estado de Quintana Roo.

López Obrador señaló que en caso de que hablen de la reforma eléctrica, explicará a Trudeau y a Biden las razones por las cuales busca que se refuerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y se termine con los abusos de las empresas particulares. Sobre todo las empresas extranjeras y en especial de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista", argumentó.

"¿Creen que me va a costar trabajo decirle eso a Biden o Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos", agregó.

Aseguró que los otros dos mandatarios también son gentes "íntegras" y que también "defienden los intereses de su pueblo".

La reforma causa controversia porque limita a 46 % la participación de entes privados en la generación eléctrica, elimina los reguladores autónomos y prioriza el despacho de las plantas de la empresa del Estado, incluyendo las de combustibles fósiles, sobre las renovables de privados.

Este jueves los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá realizarán la Cumbre de Líderes de América del Norte para abordar temas como la integración económica, la migración o la salud.

Además, los mandatarios sostendrán reuniones bilaterales.

De acuerdo con López Obrador, en la agenda también está un encuentro con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Aunque no está en la agenda oficial del encuentro, la cita tendrá lugar en un momento de tensión por la propuesta de reforma eléctrica del presidente mexicano que limita la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en el sector.

La participación en la cumbre será el tercer viaje al extranjero de López Obrador desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, tras reunirse el año pasado en la Casa Blanca con Donald Trump y acudir el pasado martes con el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

El mandatario, crítico con el lujoso avión presidencial, viaja constantemente en vuelos comerciales por el territorio mexicano. México (EFE)