López Obrador defendió su reforma eléctrica en la cumbre de Washington

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expuso que defendió su polémica reforma eléctrica durante su viaje a Washington para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El mandatario reconoció que abordó el tema en su reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien espera concretar un acuerdo para que la empresa estatal Hydro-Québec ayude a modernizar las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Se aclaró también lo de la reforma eléctrica, fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos", expresó López Obrador.

El presidente acudió el jueves pasado a la cumbre trilateral en medio de la polémica por su reforma eléctrica, que busca limitar a 46 % la participación privada en el mercado de generación eléctrica y cancelar contratos.

Empresarios de los tres países de la región han advertido de violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero López Obrador destacó la cordialidad del encuentro.

“Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo, yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro, progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias", aseveró.

En su conferencia de este lunes, el mandatario solo habló de la defensa de la reforma eléctrica que hizo ante Trudeau, aunque el canciller Marcelo Ebrard indicó en una rueda de prensa en Washington el jueves pasado que "sí lo comentó" en el encuentro trilateral, pero "no fue un tema central".

"(Trudeau) me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones, fue muy buena por eso la reunión”, añadió ahora López Obrador.

Sobre Estados Unidos, el mandatario mexicano destacó la promesa de Washington de invertir en el programa "Sembrando oportunidades" para mitigar la migración en Centroamérica, inspirado en el programa "Sembrando vida" de López Obrador.

Además, reveló que la vicepresidenta Kamala Harris "aceptó ayudar" en un plan del gobierno de México para garantizar que haya internet en todo el país.

Asimismo, López Obrador recordó que reconoció la intención de Biden de promover una reforma migratoria para regularizar a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, donde viven 38 millones de mexicanos entre residentes regulares e irregulares.

“Y que por eso debía darse un trato respetuoso a nuestros paisanos, que no era justo ni se podía permitir el maltrato a los mexicanos que trabajan y viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente en Estados Unidos”, comentó.

El presidente de México criticó a sus "adversarios" por esperar roces en la reunión con Estados Unidos y Canadá, en particular en el sector eléctrico.

“Están esperando que nos regañen, que nos jalen la oreja, pero muy colonialistas, se mal acostumbraron. México es un país libre, independiente y soberano, y afortunadamente así nos ven y nos respetan. México tiene un prestigio como nunca en el mundo”, manifestó. México (EFE)