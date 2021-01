Las frases más significativas del discurso de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un discurso el miércoles 20 tras jurar su cargo.

En su discurso sobresalen estos puntos: “Celebramos el triunfo de la democracia. La democracia ha prevalecido”.

“Hay verdad y mentiras. Mentiras dichas por poder y por beneficios. Y cada uno tiene una obligación y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y como líderes (...) para defender la verdad y derrotar las mentiras”.

“Estados Unidos ha sido puesto a prueba y saldremos más fuertes”.

“Marcamos el juramento de la primera mujer en la historia elegida como vicepresidenta. No me digan que las cosas no pueden cambiar”.

“El desacuerdo no debe llevarnos a la separación. Sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia”.

“Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta crisis. ¿Nos levantaremos para la ocasión? ¿Seremos capaces de superar esta hora extraña y difícil”.

“Repararemos nuestras alianzas y nos implicaremos con el mundo de nuevo, no para encarar los desafíos de ayer sino con los retos de hoy y mañana”.

Revertirá el 29 políticas migratorias de Trump

El presidente tiene una lista de medidas ejecutivas y espera revertir algunas de su antecesor, Donald Trump.

Se anticipa que Biden ordene el 29 revisar la norma de “carga pública”, que afecta a inmigrantes que deseen obtener su tarjeta de residencia permanente.

Biden se centrará en atender pandemia del coronavirus, el clima, la economía y la equidad.

Exigirá el uso de mascarillas, extensión de la moratoria de los desalojos y detener la construcción del muro fronterizo con México.

Un busto de César Chávez en el Despacho Oval

El presidente Biden ha redecorado el Despacho Oval de la Casa Blanca y colocado junto con las fotos de su familia, el busto del líder sindicalista hispano César Chávez.

Chávez fue un líder latino en defensa de los derechos civiles de los hispanos y los trabajadores del campo. Hizo popular el grito de “Sí, se puede”, que años después adoptaría Barack Obama en su campaña por la presidencia en 2008.

El despacho cuenta con los bustos de Martin Luther King, Robert F. Kennedy, Rosa Parks y la exprimera dama Eleanor Roosevelt. Washington (EFE)