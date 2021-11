México acusa a energéticas españolas de una "segunda conquista económica"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció que las empresas energéticas españolas llevaron a cabo una "segunda conquista económica" de México, y defendió su reforma eléctrica que busca limitar la participación de compañías privadas en el sector.

Durante su rueda de prensa matutina, López Obrador arremetió contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a la iniciativa privada, porque considera que favoreció a "las empresas privadas, sobre todo las extranjeras".

"Este modelo lo trajeron desde España cuando las empresas españolas llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban", reprochó el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá como dominaban aquí y en los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz un 30 % y hay mucha inconformidad. No queremos que regresen con este modelo", añadió sobre las compañías españolas.

La propuesta de reforma constitucional enviada al Congreso por López Obrador pretende blindar la eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el 54 % del mercado y dejar el 46 % restante para las empresas privadas.

López Obrador afirmó que esta reforma busca que "ya no se siga abusando de los consumidores y que no aumenten los precios de la energía eléctrica".

La reforma ha sido criticada por ambientalistas que consideran que prioriza las plantas hidroeléctricas de la CFE y relega las plantas de energía eólica y solar de empresas privadas.

"Que no estén mintiendo hablando de energías limpias cuando en el fondo se trata de negocios sucios", respondió el presidente.

La reforma, que ha generado "preocupaciones" en el Gobierno de Estados Unidos, no será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados al menos hasta abril del próximo año, puesto que el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) necesita tiempo para convencer a los diputados de la oposición.

Sobre la postergación del debate, López Obrador consideró "bueno que haya tiempo" para analizar la reforma.

López Obrador suele arremeter contra las energéticas españolas y chocó con el Gobierno de España al exigir sin éxito a la monarquía que se disculpara por los abusos de la conquista del actual México hace 500 años. México (EFE)