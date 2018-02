Editorial: ¿Dónde deben ir al baño los niños?

No estoy en contra de los estudiantes transgénero, pero los derechos de mis hijos en la escuela son muy importantes, hacer caso omiso de ellos para introducir nuevas reglas representa un gran reto y un desafío como padre de familia, así manifestó su preocupación un padre de familia que se hizo presente en una sede del CCSD que se localiza en el 5100 al oeste de la Sahara, el pasado lunes 29. La reunión fue convocada por la organización Nevada Family Alliance y Power2Parent.

Allí se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada el pasado de fin de semana, la que muestra que los residentes del Condado de Clark se oponen abrumadoramente a una política nueva y expandida sobre la fluidez de género. La encuesta, realizada por teléfono, tomó opiniones de más de dos mil residentes sobre cambios potenciales a las políticas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD, por su sigla en inglés).

“Los resultados de la encuesta confirman que esta propuesta no trata de proteger los derechos de los estudiantes transgénero porque ya están protegidos contra la discriminación y el acoso escolar según la ley de Nevada y la política actual del condado de Clark”, manifestó Karen England, directora ejecutiva de Nevada Family Alliance, agregando “se trata de una agenda política para adultos que busca utilizar las escuelas públicas del Condado de Clark para eliminar las diferencias de género y las normas sociales implícitas en el género. Está claro que después de encargar la encuesta a más de dos mil residentes del Condado de Clark, el proceso de CCSD fue engañoso”, declaró Karen England.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los residentes del Condado de Clark apoyan un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, pero no están de acuerdo con CCSD en que se necesitan nuevas políticas para lograr esto. Más del 70% de los encuestados opinaron firmemente que el CCSD debería centrarse en proteger la seguridad y la privacidad de los estudiantes mediante el cumplimiento de sus políticas actuales en lugar de crear otras nuevas.

Más del 67% cree que los baños escolares y los vestidores deben ser lugares donde la privacidad esté protegida y que las instalaciones privadas, sean eso, privadas, para todos los estudiantes.

El Condado de Clark no está a favor de permitir que los estudiantes elijan qué baño usar, y siente que requerir que los estudiantes usen el baño de su sexo biológico no se considera discriminación. A este respecto más del 60% de los encuestados declaró que consideraba que los estudiantes debían usar el baño o el vestuario de su género biológico. Además, más de dos tercios de los encuestados dijeron que tal requisito no podía considerarse una discriminación.

El derecho a la privacidad del individuo es un tema de alcance nacional. Hace poco se presentó un caso de un sujeto que “cree” que tiene 9 años, pero en realidad tiene 38 y abusó de tres niñas. Yo quiero proteger a mis hijos, dijo el padre mencionado líneas arriba. No quiero que les vaya a pasar algo que lamenten toda su vida.