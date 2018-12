Es momento de respetar el luto que viven los poblanos: Barbosa

El excandidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, reiteró que es momento de respetar el luto que viven los poblanos, de no tener opiniones de otra naturaleza, más la solidaria con los familiares y amigos y señaló que cuando haya una convocatoria para elecciones en Puebla, los partidos y las personas podrán expresar su interés, si lo tienen.

Mencionó que el fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, “no son cosas buenas para Puebla y la tragedia humana no es deseable para nadie”.

En entrevista en Despierta con Loret, el exabanderado de Morena rechazó emitir opinión alguna sobre si tiene o no intención de aparecer en la boleta electoral, una vez que se convoquen a nuevas elecciones en esa entidad.

“Para mí estos dos, tres días serán aquellos en los cuales no se comente más allá de lo que tenga que ver con asuntos de solidaridad, después cuando haya una convocatoria sobre elecciones es cuando los partidos, es cuando las personas, podrán expresar su interés si lo tienen”, subrayó.

Por ello, dijo, él será muy cuidadoso de no expresar este tipo de cosas, “sino solamente las que tienen que ver con el luto que embarga a los poblanos y lo digo de manera seria, murió la gobernadora y que fallezca un gobernante, no es un asunto bueno para el estado o para el ámbito territorial de donde es la persona que fallece”.

Barbosa Huerta dijo que ese trágico accidente, es un hecho que a todos impactó, que mantiene a la gente haciéndose preguntas, por lo que serán, insistió, cuidadosos sobre todo porque él tuvo una rivalidad política enorme con la persona7 fallecida.

“Entonces a mi me toca ser cuidadoso a otros no, todos deberíamos ser respetuosos de las cosas, pero quienes no mantienen esa posición ellos que jueguen ese papel, yo no, yo tengo que ser cuidado y respetuoso del momento”.

Mencionó que aún no tiene información sobre dónde se llevarán a cabo los funerales de Alonso y Moreno Valle, sin embargo, resaltó que su presencia tendría que ser medida en sus efectos, por lo que todos entenderían su ausencia o su asistencia. México (NOTIMEX)