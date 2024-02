López Obrador no irá a la Cumbre de Norteamérica “si no hay un trato respetuoso”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá “si no hay un trato respetuoso”, en medio de la polémica por la intención del gobierno canadiense de pedir visados de turismo para los mexicanos.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses (para dejar la presidencia), y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque (en el sureste de México), aquí sí me siento muy bien, de salud y de ánimo. Aquí hay muy buenas vibras”, declaró el mandatario en su conferencia diaria.

La Cumbre de Norteamérica será, de manera tentativa, en abril próximo en la provincia canadiense de Quebec, cuyo gobierno ha solicitado al primer ministro, Justin Trudeau, que vuelva a pedir visados de entrada a los mexicanos para frenar al flujo de solicitantes de refugio, que ascendió a más de 60 mil en 2023.

López Obrador argumentó que en Canadá pasa ahora lo mismo que en Estados Unidos, donde “se les hace muy fácil decir: la culpa es de México”.

“Ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México, lo lamentamos mucho, se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho”, sostuvo el gobernante mexicano.

“Y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente que son las elecciones en México”, agregó.

El presidente mexicano adjudicó las polémicas a la temporada electoral, pues en este 2024 coinciden las elecciones de México y Estados Unidos.

“Aprovecho para decirle al primer ministro Trudeu y al presidente (Joe) Biden (de Estados Unidos), con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían dueños de México”, comentó.

La última Cumbre de Norteamérica con los tres mandatarios fue en enero de 2023 en Ciudad de México, donde los principales temas fueron migración, narcotráfico y comercio.

Ante las controversias, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, comenzó una gira en Washington y Ottawa, donde espera reunirse con Trudeau.

“Ella se hace cargo, pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho”, dijo López Obrador. México (EFE)