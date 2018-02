Lo de aquí... lo de allá: Raiders de Las Vegas

El buen amigo Eddie Ramirez, Director del LECET, la Unión de constructores, no ha dejado de brincar de júbilo; como muchos fanáticos del football de la NFL, los Raiders ya tienen su sede en Las Vegas y hoy construyen su casa, un estadio valorado en alrededor de 1.9 billones de dólares, y que tendrá capacidad para 62 mil espectadores en el Strip de Las Vegas, además de una inyección económica por el derrame económico durante la construcción será otro atractivo más para visitar Las Vegas durante la pre y temporada regular de la NFL.

Son varias las empresas latinas que a la larga se verán beneficiadas por esta mega inversión que estará lista para la temporada del 2020.

No todos estuvieron de acuerdo en esta iniciativa, aun hay muchos nevadenses que buscan como criticarla, sin embargo es la opinion de este columnista que Las Vegas debe continuar diversificando su economía y sus atractivos; eso es lo que hace a nuestra ciudad, única y ejemplo de atracción turística. Por lo pronto estimados lectores debemos apoyar a este equipo de la NFL, y como su servidor de ser por años fanático de los Dallas, Cowboys y lo soy porque este equipo contrató a un mexicalense, el legendario pateador mexicano, Danny Villanueva, pero ahora me cambiaré al equipo donde otros mexicanos han participado, como el entrenador Tom Flores, también el mariscal de campo Jim Pluncket, sin duda otro que está contento es el ahora nevadense, Napoleón McCalleon, estrella de la NFL, ex corredor de Oakland.

No todo es color de rosa, aun hay mucho dinero por recabar para la construcción del estadio, de acuerdo a la autoridad para la construcción del recinto de los Raiders, de julio a diciembre del 2017 se recabaron $20.3 millones de dólares a través del impuesto sobre habitaciones de hoteles, un 4 % por debajo de lo programado y esto pudiese afectar a la actividad hotelera, pero va bien y no considero que el capital de inversión será un problema para la conclusión del proyecto, lo que si debemos decir es, GO Radiers. Tratemos de estar presente en la inauguración de la nueva casa de los llamados malosos en el 2020, Dios nos de salud y tiempo por supuesto, para ver vivir ese gran momento de los Raiders.

Ánimo

xavier@rivas.com