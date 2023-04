Gobierno señala que una dosis de vacuna bivalente para la covid es suficiente

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indicó que una sola dosis de vacuna bivalente para dos cepas de la variante ómicron del coronavirus es suficiente para la mayoría de las personas.

"A esta altura de la pandemia, la información disponible sustenta una simplificación en el uso de las vacunas bivalentes autorizadas, y la agencia cree que esto ayudará a alentar la vacunación", señaló Peter Marks, director del Centro de Evaluación Biológica en la FDA.

"La evidencia disponible indica que la mayoría de la población de Estados Unidos mayor de cinco años de edad tiene anticuerpos para SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19", agregó el funcionario.

Esa defensa proviene "ya sea de la vacunación o de la infección y puede servir como fundamento para la protección provista por las vacunas bivalentes", señaló.

En otro paso para simplificar el cronograma de vacunaciones para la covid-19 la FDA anunció que todas las vacunas administradas para mayores de seis meses de edad serán de la dosis bivalente, específica para las cepas BA.4 y BA.5 de ómicron.

La agencia señaló que las versiones originales de las vacunas para la covid-19 producidas por las firmas farmacéuticas Pfizer y Moderna ya no están autorizadas para su uso en Estados Unidos.

La inoculación con un cronograma de dos dosis ha sido el estándar en Estados Unidos desde que esas vacunas salieron al mercado a fines de 2020.

La vacuna contra el coronavirus producida por la firma Johnson and Johnson fue, inicialmente, la única autorizada en Estados Unidos y se administraba en una dosis única.

El anuncio de la FDA añadió que las personas que todavía no han recibido una inoculación bivalente o no han sido vacunadas en forma alguna pueden obtenerla en una única dosis, pero quienes hayan recibido ya una sola dosis "no son elegibles, actualmente, para otra dosis".

Las personas mayores de 65 años de edad que hayan recibido una dosis única de la vacuna bivalente pueden recibir una dosis adicional al menos cuatro meses después de haber recibido la dosis bivalente inicial, agregó el comunicado. Washington (EFE)