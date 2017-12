Resaltan importancia de la cultura del donador de sangre altruista

Aunque se ha incrementado el número de donadores en el Banco de Sangre del Hospital 7 del IMSS en Tijuana se requiere mayor apoyo de los voluntarios que apenas llegan a dos por ciento del total, el resto lo conforman los de reposición.

Al respecto, la patóloga clínica, Angélica Ortiz Ramírez, titular del citado depósito, explicó que la unidad a su cargo surte de hemoderivados al total de clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) en Tijuana, Tecate y Rosarito, por lo que la demanda de ellos es permanente.

Provee plasma, eritrocitos, plaquetas y criopreciptados a pacientes de cirugía de todos los niveles, así como a quienes están en tratamiento oncológico, entre ellos niños con leucemia, señaló.

Explicó que además de los donadores altruistas y de reposición; familiares o amigos de enfermos internados, se recibe a quienes se someten al sistema de Aféresis, que es una técnica mediante la que se separan los componentes de la sangre para extraer plaquetas.

Aun cuando la captación de sangre se ha incrementado en 21 por ciento durante los últimos cinco años, advirtió, es indispensable fomentar la cultura del donador altruista.

Este fomento del donador altruista es indispensable para lograr las metas de recaudación, almacenamiento y distribución de hemoderivados, recordando que por cada unidad recibida se pueden salvar hasta cuatro vidas, refirió.

Los tipos más comunes de demanda y donación es O rh positivo y A positivo, mientras que los más escasos son A, B y AB negativos, dijo.

La sangre donada es sometida a exámenes de laboratorio para comprobar la ausencia de hepatitis A y C, VIH, sífilis, chagas y brucelosis y sólo 4.37 por ciento resulta positivo a marcadores infecciosos serológicos, apuntó.

Invitó a la comunidad en general a convertirse en un donador altruista, acudir al Banco de Sangre del HGO # 7.

Los requisitos son no padecer ninguna enfermedad, no comer alimentos grasosos el día de la donación, pesar más de 52 kilos, tener entre 18 y 65 años, señaló.

Así como, no estar bajo tratamiento médico, no practicar actividades sexuales de alto riesgo y no estar embarazada o en lactancia, si requiere información mayor información, por favor comuníquese al 664-972-99-92 y 972-98-74. Tijuana (NOTIMEX)