Tigres pide que haya sanción para estadio de Veracruz

Monterrey, 18 Feb (Notimex).- El mediocampista de Tigres de la UANL, José Francisco Torres, reclamó un duro castigo al estadio Luis “Pirata” Fuente por los actos de violencia registrados en el partido ante Veracruz, dentro de la séptima fecha del Torneo Clausura 2017.

“Lo que sucedió en la tribuna no tiene nombre, no tiene palabras, estamos abajo en la cancha y vimos lo que está sucediendo, hay un chavo pegándole en la cabeza con un tubo a otro, es la impotencia de no poder ayudar a la gente que va a vernos, no hay seguridad.

“Desde que estábamos calentando se veía en la tribuna gente alentando para pelearse con la gente de Tigres, da mucho coraje, ojalá veten el estadio de Veracruz, porque es no puede estar sucediendo aquí en México”, indicó.

El jugador expresó que antes de iniciar el cotejo ya “llovían” vasos a la cancha, lo que desde su punto de vista no puede suceder. El mediocampista Jesús Dueñas resultó con una cortada en el brazo izquierdo, debido a una botella que aventaron los aficionados y además de que hubo pleito en la tribuna.

“En cada estadio debe haber seguridad, desde que llegamos y saludas a la porra te das cuenta que no hay seguridad en la tribuna, en las imágenes hay gentes con picahielos, con tubos y es algo que no se puede perdonar”, manifestó.

A la llegada de los Tigres de la UANL al Aeropuerto Internacional de Monterrey procedente precisamente de Veracruz, el jugador fue el único que accedió a dar declaraciones y los directivos prefirieron permanecer en silencio.