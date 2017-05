“Jay Leno’s Garage” mostrará nuevas joyas automovilísticas en segunda temporada

México, 14 May (Notimex).- Nuevos autos, historias y aventuras se presentarán durante la segunda temporada de “Jay Leno’s Garage”, serie de televisión que demostrará a partir del lunes por qué algunos vehículos son considerados verdaderas joyas en el mundo del automovilismo.

En la señal de History, el conocido comediante y conductor Jay Leno nuevamente estará al frente del programa, que en sus nuevos episodios explora el mudo automotriz casi como si fuera una obsesión, se informó en un comunicado.

Coches clásicos y autos super deportivos protagonizarán la nueva entrega. Esta vez Jay saldrá a carretera para descubrir los más emocionantes, extraños y maravillosos vehículos y conocer a las apasionadas personas que los conducen.

Cada episodio temático, de una hora cada uno, ofrecerá a los millones de espectadores latinoamericanos una mezcla de piruetas, desafíos, análisis y entrevistas a celebridades para mostrar la colorida historia de los vehículos y modelos escogidos para esta temporada.

Algunas de las celebridades invitadas serán el actor Tim Allen, la leyenda del rock Anthony Kiedis y el comediante Jerry Seinfeld, entre otros.

Leno además revelará uno de los más grandes amores del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden: un corvette de 1967, para luego organizar una carrera irrepetible entre el ex vicepresidente y el ex secretario de Estado, Colin Powell.