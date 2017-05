Actriz Verónica Montes ante nuevo reto ahora en la serie "La piloto"

La actriz Verónica Montes asume como un nuevo reto su participación en la serie "La piloto", en la que intentará que el público la deje de ubicar como "La Condesa", una de las mujeres de "Aurelio Casillas" en "El Señor de los Cielos".

La peruana, quien comenzó su carrera haciendo comerciales en su país natal y en Miami, Florida, llegó a México para grabar "El Señor de los Cielos" en 2015 y decidió quedarse en el país para continuar con su carrera actoral.

"Ya tengo más de dos años viviendo en México y me siento feliz de estar aquí, es un país que me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta y en donde todos los días aprendo muchas cosas", comentó a Notimex.

Dijo que antes de viajar a México, intervino en varias telenovelas como "Eva Luna", "Amor bravío" y "Quiero amarte", pero en sus ratos libres no se perdía la serie "El Señor de los Cielos".

"¡No lo podía creer! Yo era fan de la serie y cuando me llamaron al 'casting' me emocioné mucho, porque no me perdí la primera y segunda temporadas y yo decía: `tiene que haber una tercera por favor` Y cuando me llamaron lloré de emoción y cuando me dijeron que mi personaje era "La Condesa", la verdad no lo creía".

Añadió que gracias a dicha producció, se le abrieron las puertas en muchos lados. "Estoy muy agradecida con Telemundo por la oportunidad, no sólo porque pude trabajar en una serie tan exitosa, sino que además pude estar junto a grandes actores y todo eso me ha dado mucha experiencia y mucha confianza para seguir adelante".

Dijo, que "La Condesa", le dio la oportunidad también de demostrarse a sí misma qué tanto ha aprendido en su faceta como actriz.

"Tenía que sacarle el mayor provecho al personaje, porque había que darle esa parte sensual, coqueta, que toda mujer tenemos y la sacamos cuando queremos de manera natural. 'La Condesa' tenía que ser una mujer fuerte y fue maravilloso porque con cada personaje que se topaba tenía una manera de ser distinta y eso fue lo que la marcó en la serie".

Compartió que este papel le dio mucha popularidad y durante una buena temporada tuvo que viajar por Latinoamérica promoviendo la serie, incluso en su país, donde regresó después de muchos años.

"Volví a Lima, luego de muchos años, pues desde chica viví en Miami, luego estuvimos promocionando la serie por muchos lados y en Estados Unidos, hasta que me vine a México a hacer 'castings', hasta que me escogieron para "La piloto".

Y fue por eso que ahora en "La piloto", ve una magnífica oportunidad para que su personaje de "La Condesa", quede en la historia y no se le encasille.

"Me encantó la historia de 'La piloto', no paraba de leer el guión y lo que más me gustó es que es un personaje distinto a 'La Condesa' y me gusta porque la gente me verá en otra faceta totalmente distinta".

Sobre este personaje en la serie protagonizada por Livia Brito, dijo: "Se llama 'Lizbeth Álvarez', es una de las aeromozas de la aerolínea donde se desarrolla la historia y los dueños obligan a las azafatas a hacer cosas malas, como el lavado de dinero o narcotráfico, pero no se dejan; sin embargo, con el tiempo las cosas cambian y a ella le toca vivir cosas muy duras, como el ir a la cárcel".

Finalmente, señaló que "La piloto" ya se terminó de grabar y ahora está a la espera de una nueva serie, de la cual aún no puede decir el nombre, "aunque ya me muero de ganas de decirlo y subirlo a las redes sociales. Espero no se tarden en autorizarla porque es otro proyecto muy importante para mi carrera".