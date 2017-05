Alan Walker, un músico entregado por completo a su público

La popularidad del Dj y productor británico Alan Walker ha crecido bastante en los últimos años, en los que ha demostrado que es un músico entregado a su público tanto en conciertos privados, como masivos.

El año pasado debutó en la posición 55 del Top 100 de la revista especializada "Dj Mag" y en 2015 firmó con la disquera Sony Music, que lo apoyó en su carrera.

En entrevista con Notimex platicó que su gusto por dedicarse al género electrónico nació en 2012 cuando escuchaba música en YouTube y sentía mucha curiosidad de hacer canciones.

"Quería saber cómo hacían los temas y algunas mezclas, así que empecé a ver tutoriales por internet y aprendí poco a poco", dijo el músico, quien indicó que estuvo en contacto con gente vía web, que le enseñó cómo hacer lo básico en la industria musical.

Poco a poco le interesó más esta profesión hasta que en 2014 tuvo su gran sencillo "Fade" y al siguiente año lanzó "Faded", que es prácticamente la misma, sólo que esta última ya incluye voz.

Explicó que con estos temas y algunos otros, ya para 2016 había logrado tener a un público más masivo, que estaba al tanto de sus actividades por las redes sociales y acudían a sus "shows".

El intérprete de éxitos como "Sing me to sleep" y "Alone" aseveró que cuando hace sus propios sencillos, le gusta que contengan elementos melancólicos y emocionales, para que pueda conectar con sus fans.

Sin embargo comentó que su estado de ánimo hace que dependa el ritmo que tenga un tema, "para mí lo importante es que audiencias que son diferentes, me pueden escuchar", dijo.

En su tercera vez que visitó México afirmó que le encanta este país, donde ha tocado en los festivales Electric Daisy Carnival (EDC) y en el World Dance Music Radio Awards y calificó a ambos como increíbles.

"Vi a muchísimos admiradores, es súper poder ver toda la escena electrónica reunida en esta ciudad, porque se puede sentir el amor y pasión que hay entre los artistas", puntualizó.

Adelantó que próximamente lanzará más música, en formato de sencillos, mientras que continúa su gira en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Noruega.

Señaló que le encanta el estilo de vida que tiene en esta carrera, porque cuenta con la oportunidad de viajar mucho y conocer distintos tipos de personas.

Pero además opina que lo máximo es que puede hacer la fiesta como él quiere y tocar lo que le encanta durante sus conciertos "es muy divertido, le pongo mucho amor a todo lo que hago", subrayó.

Agregó que admira mucho a los tornamesistas David Guetta y Steve Aoki, entre otros, y platicó que antes de cualquier presentación intenta quedarse calmado, para controlar la emoción, pero no tienen algún tipo de ritual al respecto.

Acerca de los rankings de Dj cree que no son la mejor manera para medir el talento de alguien que se dedica a hacer esta música, porque afirma que hay muchos productores que son muy exitosos, por lo que es muy difícil decidir quién es el mejor.

"Es complicado estar en ese tipo de listas, siempre es padre poder tener la oportunidad de estar ahí, aunque sea difícil", concluyó. México (NOTIMEX)