Alex Lora cantará duro contra Trump en primera gira a Canadá

En su primera gira a Canadá el cantautor mexicano de rock, Alex Lora, tocará con su banda El Tri en Vancouver para que "la raza de este lado del norte se olvide de sus broncas".

En entrevista con Notimex, el compositor de "Chavo de onda" adelantó que aprovechará la ocasión para cantarle al mandatario estadunidense Donald Trump desde este lado del continente las rolas que le ha compuesto desde mediados de 2016.

En una parte de su canción sobre Trump, incluida en su álbum número 50 de pronta aparición, Lora canta: "Si te mueres, todo el mundo te lo va a agradecer Donald Trump, ¿por qué no te mueres?" y se pregunta "por qué la gente buena onda se tiene que morir y los nefastos indeseables nomás no se quieren ir?, si te mueres Trump, todo el mundo te lo va a agradecer".

Cuando el republicano aun no era candidato a la Presidencia, Lora le compuso dos canciones, las cuales sigue interpretando con mucho fervor en teatros de México, Estados Unidos y ahora Canadá, porque "estas rolas en este momento rifan durísimo".

Sin dudarlo, dijo que hay que agradecerle "a Donaldo" porque "ese güey nos mantiene unidos a todos los mexicanos en contra de él".

El legendario artista, quien ha puesto en sus letras a presidentes, empresarios y personas "sin nombre", consideró que sus rolas serán como un "reconocimiento y homenaje" al presidente que ha declarado que los mexicanos son ladrones y violadores: "le vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Donaldo".

Lora dará un concierto en Seattle, Washington, el 4 de agosto próximo, otro en Portland, Oregon, el 5 de agosto y después viajará al norte para cantar en el Rickshaw Theatre de Vancouver el 6 de agosto.

A pesar de que el popular rockero estuvo en Montreal hace ocho años en la presentación de la película "Esclavo del rock and roll", donde cantó unas rolas, esta será la primera vez que El Tri dé un concierto en Canadá y su fundador manifestó su interés de regresar para dar conciertos en ciudades como Toronto o Montreal.

En breve saldrá su disco "Nacimos para rodar", con el que festejará sus 49 años de trayectoria artística.

Su nuevo álbum incluye canciones dedicadas a las madres, a los atletas con capacidades especiales, al transporte público, a los 43 alumnos de Ayotzinapa, al gasolinazo, a Querétaro, el arcoíris (diversidad).

"Nuestras rolas tienen que ver con la denuncia social, política y existencial, pero también hay rolas de amor, filosóficas, románticas, porque los rocanroleros somos escandalosos, fachosos, pero también románticos y tenemos nuestro corazoncito", dijo en entrevista telefónica desde la Ciudad de México.

Respecto a la impresión que tiene de los canadienses, el autor de "Abuso de autoridad" afirmó: "tienen una vibra muy positiva, al igual que los connacionales que están buscando una vida mejor por allá. La raza que se va a Estados Unidos y a Canadá no se va a vivir de sus rentas ni a pasear, su onda es trabajar y esa es una actitud muy positiva".

En la opinión de este cantautor de 64 años, el hecho de que a sus conciertos lo sigan fans de varias generaciones, igual los chavos de 20 que los cincuentones con canas, se debe a que los temas de las canciones y la música abarca todas las generaciones.

"No es nada más para la raza de nuestra edad, sino que se ha ido pasando de generación en generación porque el rock es una música sin restricciones ni pretensiones", declaró.

En tono de broma, Lora dijo que antes el que le cantaba a los niños era Crí-crí y ahora es El Tri-tri de México porque "los chavitos se saben las rolas mejor que yo".

El artista, que lleva casi 50 años cantándole a las juventudes, reconoce que con sus canciones "no puedo aliviar el estatus de la raza, aunque sí despertarles la sensibilidad y hacerlos pensar y desahogarse u olvidarse por un momento de sus broncas que los tienen azotados, cantar su propia desgracia".

Enfatizó que la música popular tiene la finalidad de hacer que la gente que la escucha y la ejecuta "se olvide de sus broncas y se sienta libre y feliz".

Con una trayectoria de cinco décadas y luego de haberse presentado en escenarios nacionales e internacionales, Lora señaló que con sus canciones busca "retratar el sentir de la raza y plasmarlo en los conciertos para que se olviden de sus broncas".

El autor de "Abuso de autoridad", "El Chapo agujero" y "Nuestros impuestos están trabajando" consideró que en muchos casos las situaciones son las mismas sólo han cambiado los personajes.

Al referirse a la raza mexicana que vive en Estados Unidos, Lora la definió como una raza "ofendida" que ahora quiere demostrar que se necesita de ellos para que ese país siga siendo lo que es. "Al mismo tiempo que han sido agredidos (los mexicanos) se han dado cuenta que son necesarios".

Entre las rolas que El Tri cantará a los canadienses el 6 de agosto están "Pobre soñador", "Chilango incomprendido", "Chilangolandia", "Triste canción", "Las piedras rodantes", "Nunca digas que no", "El niño sin amor", "Oye cantinero", "Abuso de autoridad", "Nostalgia", "Todo sea por el rocanrol".

El legendario grupo planea tocar como 25 canciones de 49 discos en dos horas de concierto.

Entrevistado después de una gira por 14 ciudades estadunidenses, un concierto en Machu Picchu, otros en Guadalajara, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Estado de México, Alex indicó que le gustaría volver a Canadá después del concierto de Vancouver.

Dijo sentirse muy contento y afortunado por los logros alcanzados que nunca se imaginó que sucederían.

"Gracias a la virgen de Guadalupe el 12 de octubre cumpliré 49 años de vida artística. Cuando empecé a rocanrolear nunca me imaginé que me darían el reconocimiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ni que me iban a poner una estatua en Los Ángeles o en Guadalajara ni que portaría la antorcha olímpica en los Juegos de Londres (...) Simplemente dije ¡que viva el rock and roll!".

Agregó que es grato que la raza se prenda con su música y "ver cómo la raza ha musicalizado su vida con mis canciones".

Sin pensar todavía en cómo festejará su medio siglo de carrera artística, Lora comentó que uno de los edificios principales de la Ciudad de México será la base para un mural en honor a El Tri.

La iniciativa es del gobierno de la capital y éste será el lienzo número 10 del proyecto de la ciudad y estará dedicado a la trayectoria del legendario grupo de rock en español. Se prevé que esté terminado antes del 12 de octubre y que coincida con el lanzamiento de su disco número 50. Toronto (NOTIMEX)