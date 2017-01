Anuncian nominados a premios a mejor edición 2016

Las películas Hacksaw Ridge, Manchester By the sea y Moonlight fueron nominadas hoy a la mejor edición en cinta dramática por los premios Eddie.

Con estos también fueron nominados en la misma categoría para la 67 entrega anual de premios las ediciones de las cintas Arrival y Hell or high wáter.

Los premios Eddie son otorgados por Editores del Cine de Estados Unidos (ACE por su sigla en inglés) y los ganadores se conocerán en un evento de gala el 27 de enero en Beverly Hills.

Estos reconocen a las mejores ediciones del año en cine, televisión y documentales.

El realizador J.J. Abram recibirá en la ceremonia el premio Golden Eddie al cineasta del año.

En mejor edición en cinta de comedia fueron postulados los filmes Deadpool; Hail, Cesar!; The jungle book; The lobster y La La Land.

A mejor edición estuvo nominada la cinta animada Kubo and the Two Strings, Moana y Zootopia.

A mejor edición de documental fueron nominadas 13th; The Beatles: Eight Days a Week -The Touring Years y O.J.: Made in America.

A mejor edición en documental para televisión The Choice 2016 fueron elegidas Everything is Copy y We Will Rise: Michelle Obama's Mission to Educate Girls Around the World. Los Ángeles (NOTIMEX)