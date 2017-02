César Évora, sorprendido por la respuesta que ha tenido la obra "Variaciones enigmáticas"

El actor César Évora comentó que está sorprendido de la respuesta que ha tenido la obra "Variaciones enigmáticas", en la que comparte rol estelar con Jorge Salinas.

La obra se presenta en el Teatro Jorge Negrete y el cubano representa a un destacado escritor, Premio Nobel de Literatura, que vive en una isla de Noruega, muy cerca del Polo Norte.

"La verdad estoy sorprendido con el resultado de la obra, la reacción del público ha sido maravillosa y sorprendente y pues nada, a seguirle dando y a ver qué pasa después", comentó el actor en charla con Notimex.

Señaló que es un gusto trabajar con un productor tan talentoso como Sergio Gabriel. "Es un chico muy talentoso y tiene esa fortuna de atinarle a las obras que pone y estas duran mucho tiempo en cartelera".

Sin embargo, confesó que no sabe si aguantará el trajín de trabajar los fines de semana en teatro.

"La verdad no sé si aguante, la obra 'Variaciones enigmáticas' es una obra muy demandante, muy intensa y no sé cuanto aguante yo... O Jorge... O Sergio", añadió bromeando.

Agregó que la obra se vino preparando desde finales del año pasado, por lo que tuvo qué pasar las fiestas navideñas en ensayos.

"Así es esto, estuvimos ensayando y preparando la obra porque queríamos estrenarla en enero, así que me quedé con mi esposa en México y la única que viajó fue mi hija".

Por otra parte, se le pregunto a César Évora sobre los ataques y amenazas del presidente Donald Trump, a México y a los latinos. El actor respiró hondo y dijo:

"Me parece una total falta de respeto a todos los Latinoamericanos, no sólo a México, porque cuando él ofende y mira más allá del Río Bravo, está hablando mal de toda América Latina y es espantoso todo lo que está creando. Me parece una aptitud demagógica extremadamente narcisista y sobre todo racista".

Finalmente, dijo que lamentablemente todo lo que ganó su país natal Cuba con el ex presidente Obama, está a punto de terminar.

"Este señor lo que está haciendo es eliminar todo lo del anterior mandatario, por eso te digo que es un racista que ha puesto a pura gente preparada sólo para destruir el sistema". México (NOTIMEX)