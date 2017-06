Complace a Susana González compaginar su papel de madre con el de "Aventurera"

La actriz Susana González aseguró que está feliz de formar parte del musical "Aventurera", el cual bajo la producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz está lleno de grandes sorpresas para todo el público.

En conferencia de prensa en esta ciudad afirmó que está muy contenta de interpretar a la protagonista de la puesta en escena, que cuenta con una producción diferente y renovada.

Señaló que la nueva producción tiene gratas sorpresas para todo el público, como son las pantallas gigantes que ilustran cada número musical con imágenes que previamente se han grabado y que tornan la obra visualmente muy atractiva.

Sostuvo que es un gran reto dar vida a "Elena Tejero", por el trabajo que han hecho sus antecesoras; sin embargo, dijo que se siente segura de interpretar este personaje porque se ha preparado intensamente y lo disfruta mucho.

En cuanto a sus próximos proyectos de trabajo, dijo que en este momento cumple con una asignatura que tenía pendiente desde hace mucho tiempo

“Desde que vi este personaje me encantó y ahora no sé si me siento consolidada de interpretarlo, pero sí estoy fascinada con este papel que era uno de los sueños de mi vida”, puntualizó

"Cuando inicié los ensayos de 'Aventurera' estaba interpretando el personaje de 'Cecilia Aguilar' en la telenovela de la 'Candidata'; por un momento dudé en tomar el papel porque quería parar un poco mi ritmo de trabajo para estar con mis hijos".

Mencionó que esto tal vez es un poco difícil de entender para algunas personas, "sobre todo cuando te dedicas al espectáculo y también cuando tienes el papel de madre y dices no quiero trabajar tanto porque quiero dedicarme a mis hijos.

“No pienso retirarme porque seré actriz hasta que Dios me lo permita, pero quería hacer una pausa en mi trabajo para ser madre y poder llevar a mis hijos a la escuela, atenderlos, hacer tareas con ellos, y 'Aventurera' resultó ser el proyecto perfecto para poder compaginar ambos papeles”, indicó.

La actriz refirió que por ahora ha rechazado propuestas de trabajo porque quiere dedicarse completamente al musical y al cuidado de sus hijos, al menos por un tiempo en lo que disfruta su papel de ser madre.

Finalmente, invitó al público de San Luis Potosí a acudir el 21 de junio al Hotel "María Dolores" para disfrutar de un grato momento con "Aventurera". San Luis Potosí, (Notimex)