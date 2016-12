Debbie Reynolds fue una estrella de la época dorada de Hollywood

* Será recordada por su trabajo en los icónicos filmes "Cantando bajo la lluvia" y "The unsinkable Molly Brown"

México, 28 Dic (Notimex).- La actriz y cantante estadunidense, Debbie Reynolds, será recordada como una de las luminarias de la época dorada de Hollywood, sobre todo por su trabajo en las cintas "Cantando bajo la lluvia" y "The unsinkable Molly Brown".

Reynolds falleció esta noche a los 84 años de edad, a causa de un derrame cerebral, un día después que falleciera su hija, Carrie Fisher, famosa por interpretar a la "Princesa Leia" en la saga de "Star Wars".

La tarde de este miércoles, la actriz fue ingresada de urgencia a un hospital de Los Ángeles debido a un accidente cerebrovascular, informaron autoridades locales. Fue trasladada de emergencia al Centro Médico Cedars Sinai en condiciones “de estables a serias”.

Las primeras versiones indican que Debbie se encontraba en casa de su hijo Todd Fisher, en Beverly Hills, donde se ponían de acuerdo sobre los detalles del funeral de Carrie.

Reynolds nació el 1 de abril de 1932 en El Paso, Texas. Su nombre verdadero fue Mary Frances Reynolds. En su filmografía destacan "El soltero y el amor" (1955), "Tammy y la muchacha salvaje" (1957), "Halloweentown" (1998 y 2001), "Mother" y "The unsinkable Molly Brown", por la que fue nominada al Premio Oscar en 1965. Fue una actriz recurrente en los grandes musicales de Hollywood.

Inició su carrera a los 16 años, cuando ganó el concurso de belleza "Miss Burbank", en una localidad californiana a la que su familia se mudó cuando era niña. Con ese triunfo, firmó un contrato con la Warner, empresa en la que debutó con papeles pequeños en películas como "June Bride", protagonizada por Bette Davis y Robert Montgomery.

En la década de los 50 alcanzó el estrellato auspiciada por la Metro Goldwyn Mayer, compañía con la que realizó éxitos como "Three little words" y "The catered affair", que la convirtieron en una de las actrices favoritas del público, lo que le valió protagonizar el clásico "Cantando bajo la lluvia".

En lo que respecta a su situación sentimental, Reynolds protagonizó una de las historias más escándalosas de Hollywood, pues en 1955 se casó con el cantante Eddie Fisher y fueron considerados la pareja perfecta.

A pesar de la fama, su vida amorosa no se encontraba estable y, lamentablemente, cuatro años después de matrimonio, Eddie la abandonó para irse con la también actriz, Elizabeth Taylor.

La famosa intérprete estuvo casada en dos ocasiones más, con el mpresario de calzado Harry Karl, y con Richard Hamlett.

Con la separación de Eddie sus fans incrementaron y en la década de los 60, trabajó en las películas "La taberna de las ilusiones", "Sola ante el peligro", "La conquista del Oeste" y "The unsinkable Molly Brown".

A pesar de ser nominada al Oscar como Mejor Actriz, a finales de los 60 sus protagónicos en la pantalla grande disminuyeron, por lo que comenzó a trabajar en televisión, donde estelarizó de 1969 a 1970 "El show de Debbie Reynolds", también trabajó en Broadway.

"Aloha Paradise", "Vacaciones en el mar" y "Will y Grace", son algunas de las series en las que intervino, además de aparecer en las cintas "In & Out" (1997) y "Halloweentown" (1998).

En 2003 la actriz realizó una subasta de 300 vestidos y objetos de utilería que utilizó en sus películas, en la que también exhibió una amplia colección de recuerdos cinematográficos, con el propósito de recaudar fondos para el Museo de Cine de Hollywood que se inauguró en 2004.

En noviembre de 2006 recibió el Lifetime Achievement Award de la Universidad de Chapman (Orange, California). Un año más tarde, la Universidad de Nevada le otorgó un Doctorado Honoris Causa en Letras Humanas.

En 2010, y con 50 años de carrera artística, Debbie se presentó sobre los escenarios de teatro con su espectáculo "Alive And Fabulous".

En 2011 realizó otra subasta, en la que puso a la venta artículos históricos del cine, entre ellos el gorro de Charles Chaplin y el famoso vestido blanco de Marilyn Monroe que se agitaba al paso del metro en “La comezón del séptimo año”.

La actriz continuó con participación en la pantalla chica y en el teatro. Así, recitó algunos cuentos de Hollywood en el Teatro Amanecer en Fort Pierce, en donde el público también escuchó canciones como "Singing in the rain", y donde realizó caracterizaciones de algunos de sus compañeros actores.

Después de una ausencia de casi 10 años en el cine, y con motivo del festejo por su 80 aniversario, en 2012 la actriz participó en la comedia romántica "One for the money", protagonizada por Katherine Heigl.

En octubre del mismo año, la veterana cantante fue hospitalizada en Los Ángeles por una reacción adversa a un medicamento que la obligó a suspender sus actos públicos durante los siguientes meses.

En 2013 publicó su autobiografía "Unsinkable", en la que evocó a la época dorada del cine e incluyó anécdotas sobre su carrera y la de compañeros con los que trabajó.

El año pasado la cantante recibió el Premio de Honor del SAG a la Trayectoria Profesional, de manos de su hija Carrie, así como el Premio Humanitario Jean Hersholt, que se entrega anualmente en la ceremonia de los Premios de la Academia en reconocimiento a la labor en causas humanitarias.

Debbie también se destacó en el doblaje y participó en diversas películas y series animadas como "Las aventuras de Wilbur y Carlota", "Nicky, la aprendiz de bruja", "Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie", "Aventuras en pañales", "Rugrats en París: la película", "Kim Possible" y "Family Guy".