Honra a Héctor Bonilla dirigir a una figura del espectáculo como Silvia Pinal

Héctor Bonilla confesó estar emocionado por tener la oportunidad de dirigir una telenovela y sobre todo a una figura del espectáculo como lo es la actriz Silvia Pinal.

Bonilla fue invitado a ser el director de escena de la nueva telenovela de Juan Osorio, "Mi marido tiene familia", que marca su regreso a Televisa, luego de 25 años de haber salido y 20 años de haber pertenecido a TV Azteca.

"En 1984 empezamos con una telenovela que fue el 'baño de fuego' para Juan, que se llamó 'La gloria y el infierno', pues fue su primera producción, pero fue una idea mía.

"De pronto se aventó al vacío con esa novela sin haber pisado un foro y así empezó él y pues obviamente salir airoso de eso lo catapultó a lo que es ahora y de ahí nació una gran amistad, aunque nos dejamos de ver porque yo me fui hace 25 años de Televisa", comentó Héctor Bonilla en entrevista a Notimex.

Agregó que tanto él como Osorio continuaron sus respectivas carreras y ahora, con la apertura que se está dando en la televisión mexicana, su amigo lo llamó para volver a trabajar juntos.

"Juan me llamó y me dio mucho gusto. Creo que es una etapa coyuntural, pues la aparición de Netflix ha impactado a la televisión abierta de manera brutal y hay que buscar caminos, y eso es lo que a mí me gusta, pues el hecho de llegar a un horario de las 20:30 con una telenovela blanca, alternando el melodrama con la comedia, es algo que estábamos tratando de impulsar para atraer la atención de la gente, de las familias", dijo.

Compartió que ahora con este tipo de formatos en las series y telenovelas, el director no tiene la oportunidad de extenderse por los tiempos " Y a mí me corresponde acercar más al actor en el rigor de la interpretación y tratar de impactar a un público dándole calidad".

Sobre el equipo que armó Juan Osorio para esta nueva aventura televisiva, Héctor Bonilla, expresó que simplemente es un coctel muy apetitoso.

"Juan ha armado un elenco muy balanceado, con jóvenes actores con muchos deseos de aprender y con gente experimentada que para mí es un placer trabajar con ellos".

Bonilla quiso tocar aparte el trabajo que está haciendo la señora Silvia Pinal.

"Yo quiero hacer hincapié en la estatura de Silvia Pinal. Hay gente que se esconde como Greta Garbo para que se quede la imagen de lo que era, pero Silvia es lo opuesto, ella es una intérprete, ama interpretar y no le importa exponerse a la vista del público, aunque tengan el recuerdo de ella de hace más de 50 años", señaló.

"Silvia es una actriz que interpreta y es una artista non en la historia del cine y la televisión nacional, yo le tengo un profundo respeto, me siento honrado y orgulloso de estarla dirigiendo en este momento, porque veo su entrega para asumir su responsabilidad".

Al preguntarle a Bonilla, qué tan fácil o difícil es dirigir a una estrella como la señora Pinal o como a la señora Diana Bracho o Rafael Inclán, sin titubear respondió:

"¡N'ombre! ¡Son una maravilla! Con ellos se hace un trabajo armónico y afortunadamente ellos me tienen fe y estamos trabajando con mucha facilidad, disponibilidad y sobre todo con mucho entusiasmo", concluyó. México (NOTIMEX)