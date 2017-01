"La fan" promete ser alegre, divertida y extrovertida: Angélica Vale

La serie de televisión "La fan", que será estrenada la próxima semana en Estados Unidos, de ninguna manera busca superar a "La fea más bella", afirmó su protagonista la actriz mexicana Angélica Vale.

En entrevista con Notimex, Vale aseguró que "La fea más bella" fue un proyecto "único, irrepetible y perfecto en su momento".

"Con todo y eso, 'La fan' es una historia novedosa para la televisión latinoamericana, en donde además de ser una historia romántica tendrá muchos 'sitcom' (comedia de situación o comedia de situaciones)", indicó.

Además de "situaciones que empiezan y terminan en un capítulo, es una cosa innovadora", prometió.

Vale, quien fue la creadora de la idea original de la serie, fue entrevistada en un hotel de Hollywood con motivo del estreno de "La fan", que iniciará para la cadena Telemundo el próximo 17 de enero.

"Por eso me siento más relajada, porque no estamos buscando para nada lo que hizo 'La fea más bella', porque eso estuvo y fue maravilloso fue una fórmula mágica, aunque sin ésta he de reconocer no habría existido 'La fan'", aclaró la actriz.

"En México alcancé lo máximo al tener una telenovela que llegó a ser la número uno y que se vendió muy bien en Estados Unidos y en 80 países, con ello logré mi sueño como profesional", resaltó.

"Esta es otra historia y otro capítulo y me encanta que sea para los latinos en este país que ahora más que nunca necesitamos reírnos y quitarnos problemas en la cabeza", manifestó.

Vale confesó que a unos días del estreno de la nueve serie "ya empezaron los nervios, porque es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento muy contenta, muy emocionada y muy nerviosa".

Compartió que en la vida ha sido afortunada, ya que "todo se ha ido acomodado. No había hecho telenovela en 10 años desde 'La fea más bella'. Hice 'Parodiando' y otras cosas, tuve dos hijos y un año sabático que se alargó un poco más".

Expresó que entre sus planes es seguir en el terreno de la creatividad, "no tanto en la dirección, sino en seguir haciendo historias originales le estoy encontrando un gusto más que especial".

En la serie aparecen además de Vale, Juan Pablo Espinosa, Miguel Varoni, Scarlet Ortiz, Ximena Duque, Jonathan Islas y Gabriel Porras. Esta producción fue escrita por Marcela Citterio inspirada en una idea original de Vale.

"La fan" (Valentina) cuenta la historia de una cómica, alegre y humilde mujer fanática de un famoso actor de telenovelas y que por un giro del destino, ella entrará inesperadamente a su vida y, aunque al principio él no le presta mucha atención, al final no podrá imaginar su vida sin ella.

Valentina es una mujer alegre, divertida, extrovertida, soñadora y un poco torpe, pero a la vez prudente cuando se trata de perseguir a su gran ídolo, Lucas Duarte (Juan Pablo Espinosa), un famoso actor de telenovelas, contó Vale.

Aunque Valentina sabe que Lucas es sólo una fantasía y que jamás podrá estar cerca de su ídolo, disfruta de su rol como fundadora del Club de Fans de Lucas Duarte "Las Lucalocas".

El tema musical de la serie fue compuesto y será interpretado por el dúo musical Chino y Nacho y se titula "Soy tu fan".

Sobre el personaje de "La fan", la actriz mexicana indicó que ésta se llama Valentina Pérez. "Ese nombre es para que le digan Vale, y sí tiene mucho de mí", afirmó.

"Pero también de tantos fans a los que se les hace un homenaje porque, en mi caso, tengo los mejores fans del universo, porque son como parte de mi familia y no son celosos ni egoístas y me han permitido realizarme en mi vida personal", resaltó.

Vale indicó que aunque exista un panorama complicado con la nueva administración en Estados Unidos "tenemos que seguir trabajando con la frente en alto y seguir poniendo en alto el nombre de México".

"Con proyectos como éste o el simple hecho de trabajar y hacer tu trabajo bien y ser una persona responsable en este país, porque los mexicanos a eso venimos, y lo hemos hecho por todos estos años, es la única forma de combatir todas las humillaciones que nos quieran hacer", señaló. Hollywood (NOTIMEX)