Moderatto cumple sus sueños adolescentes: realizará gira por Estados Unidos

Los sueños de cinco adolescentes se están cumpliendo, dijeron los integrantes de Moderatto, la banda de rock and roll mexicana que iniciará una gira por ciudades de Estados Unidos para celebrar sus 15 años de carrera.

"Logramos tener un sitio como banda mexicana de rock and roll y se ha logrado cumplir un sueño que se hizo realidad sin que nos lo propusiéramos, solo queríamos tocar y tocar nuestra música", declaró a Notimex Xavi Moderatto.

"Hay mucha emoción de cumplir 15 años de estar rockeando cinco amigos que nos conocimos de hace mucho tiempo cuando empezó con un sueño, con muchas ganas de divertirnos, con ganas de hacer muchas cosas, y 15 años después aquí seguimos", resaltó.

"Ahora que estamos festejando nuestros primeros 15 años, podemos decir que tenemos mucho más maquillaje que todas las quinceañeras del mundo y que seguimos rockeando", bromeó.

Señaló que luego de tres lustros, Moderatto ha logrado imponer un sello y una identidad musical. "Somos el grupo que queríamos tener cuando todos teníamos 12 o 13 años y nos reuníamos en la escuela".

"Desde aquel tiempo soñabamos con grandes escenarios, estadios, arenas y miles de amplificadores y muchos de esos sueños que teníamos de adolescentes se cumplieron y son realidad ahora", anotó

"Es bien padre poder cumplir esto como los adultos que somos ahora, los niños que fuimos estarían muy orgullosos de los adultos que somos ahora y de poder llevar estas fantasías a la realidad", subrayó.

"Podemos decir que nada fue difícil en este trayecto porque no teníamos esa meta ni decíamos 'vamos a conquistar el mundo' o la de grabar un disco, sólo era la de tocar por gusto y si no se cumplían no nos íbamos a frustrar, ni enojar, ni entristecer, solo queríamos tocar y estar juntos", dijo.

"Solo queríamos hacer estas canciones, este concepto real, una cosa fue llevando a la otra y poco a poco la verdad somos cinco tipos muy afortunados. No lo forzamos, no fue algo que tenemos que, sino más bien vamos a tocar rock, era ver esas fantasías que se fueron haciendo realidad y eso nos tiene muy contentos", insistió.

Moderatto se formó en 1999 por iniciativa de Jay de la Cueva, Cha e Iñaki Vázquez (exmiembros de la agrupación mexicana Fobia), así como por Randy Ebright (miembro de Molotov) y Marcello Lara (El Gerente).

Moderatto es una banda mexicana de rock, creada como proyecto alternativo conformado con músicos de otras bandas y fue frecuentemente asociada al glam metal, principalmente a su estética.

Xavi compartió que desde el inicio, pintarse el rostro era parte del proyecto. "Queríamos hacerle un tributo a Kiss, a Motley, David Bowie y mezclar ese inglés de los 70 y 80 y dar un gran espectáculo y aunque no teníamos la producción de ahora, queríamos recrear esos conciertos".

"Es curioso, porque a largo de los años la gente que nos vio hace 15 años ya muchos tienen familias e hijos, de repente nos van a ver y reviven aquellos momentos de infancia y lo reviven con sus hijos por primera vez, eso es bien padre", indicó.

"Estas generaciones a las que ha logrado tocar Moderatto, el maquillaje y el show es una parte muy importante para nosotros cuando empezamos a tocar", expresó.

"En estos 15 años nuestras colaboraciones musicales son de gran satisfacción, compartir música con mucha gente que admiramos y que nunca hubiéramos imaginado que iba a aceptar estar con nosotros, desde proceso de composición, con gente tan diversa como León de Sin Bandera o María Daniela y sus Amigas Lasser.

"O también a la hora de duetos tan bizarros como con Yuri, Pandora, Mijares, Sergio Fachelli y giras con Belinda y Alejandra Guzmán, hemos sido muy afortunados de poder compartir nuestra música y que todo mundo se pudiera subir un ratito con Moderatto y eso lo agradecemos", añadió.

"Ese sello no lo queríamos imponer, sino que nos salió como muy natural, mucha gente, cuando piensa en rock and roll, piensa en Moderatto a pesar de que en México hay muchísimas bandas de rock, y en eso Moderatto es un grupo de rock clásico", sentenció.

Comentó que en su pasado álbum "Pecadores" se logró hacer una mezcla con canciones del género regional mexicano, así que no se podría descartar que en algún momento también se haga una mezcla con el ritmo del reggaetón, anticipó.

"Esa es la esencia del rock and roll, que se puede mezclar con muchos géneros sin perder su esencia porque ya se ha mezclado con la música clásica, con el reggae y se logró evolucionar", resaltó.

Moderatto se presentará el 31 de marzo en Tijuana y su gira por Estados Unidos iniciará el 1 de abril en San Diego, el 3 en Las Vegas, el 4 en Sacramento, el 5 en Santa Cruz, y el 7 en el Gran Prix de Long Beach, California.

Luego hará unas fechas en México, para después retornar en junio a más ciudades de Estados Unidos como Chicago, Nueva York y Boston, y al mismo tiempo estar preparando su nuevo álbum que saldrá a finales de este año. Los Ángeles (NOTIMEX)