Niegan a Angélica María bioserie por no ser una mujer de escándalos

La cantante y actriz Angélica María dijo que ser una mujer sin escándalos la excluye de la posibilidad de que alguna empresa televisora se interese en producir una bioserie basada en su vida y obra.

"Hace algunos años la productora Rosy Ocampo me dijo que quería hacer mi serie y le dije: 'Órale', pero al final, no se concretó nada. Es difícil que las empresas se interesen en hacerla porque yo no fui una mujer de escándalos; sin embargo, mi vida ha sido muy difícil y llena de cosas terribles", declaró a Notimex.

"Mi vida ha sido una lucha constante, y de momentos complicados al lado de mi madre (Angélica Ortiz) y de mi hija (Angélica Vale), cuando las tres luchamos para salir adelante, pero eso no es interesante para las televisoras", añadió.

Angélica María fue ídolo en las décadas de los 60 y 70. Tiene una trayectoria artística de 67 años. Acumula más de 70 éxitos musicales. Suma casi 30 telenovelas; más de 60 películas y discos; unas 20 obras de teatro y más de 240 reconocimientos nacionales e internacionales.

Además, ha aparecido en unos 600 programas de televisión, 56 videoteatros y 64 fotonovelas.

"Yo fui la número uno en teatro, en cine, en la música. En fin, yo era asquerosamente la número uno. No creo que haya habido otra carrera como la mía, y no es por presunción, pero así fue. Todo fue por suerte, así lo quiso el público, la gente me adoró y por eso aquí sigo dándole".

La artista de 72 años reveló que en los tiempos de mayor gloria hubo gente a su alrededor que quiso perjudicarla, pero pudo librarlos y nunca caerse.

"No te imaginas las envidias que conquisté, la de odios que hubo y cosas que me hicieron más hombres que mujeres. Sufrí traiciones amorosas de parte de mis parejas, pero nunca hablé de ellas. Por ejemplo, cuando me divorcié nunca hablé mal de mi marido, pero tan sólo de mi historia de casada se haría una novela".

La llamada "Novia de México" consideró que cada uno de sus años de vida han sido interesantes, y en caso de llevar su relato a la pantalla chica, serviría como ejemplo de lucha y empoderamiento para otras mujeres.

"He estado llena de tropiezos, de problemas y dificultades como cuando padecí cáncer y del cual nunca hice escándalo. Tuve que salir adelante sola y con lo que tenía. Me gusta ayudar a la gente y nunca me hago publicidad. Pero nada de esto es del interés de las empresas porque no soy gente escandalosa".

La intérprete de temas como "¿A dónde va nuestro amor?" y "Paso a pasito" resaltó que mantenerse ha sido lo más complicado de lograr en su larga trayectoria.

"He tenido que ir en contra de todo el mundo. Cuando eres mujer, todo se te cierra más y tuve que arreglármelas, porque cuando tienes un poquito de éxito todo el mundo quiere acabarte. Yo llegué a ser lo máximo y ya te imaginarás lo que fue mi vida. Cada cosa que viví sería una telenovela, pero si no quieren hacer mi serie, allá ellos".

Todo aquello que no reveló en su libro "Angélica María. La novia de México" (2005), editado por Reader's Digest', quizá, dijo, lo cuente en una nueva edición.

Angélica María también expresó su deseo de grabar un álbum; no obstante, prepara un concierto en solitario después de que se presente del 25 al 27 de agosto en el espectáculo "La Caravana del Rock and Roll", que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

"Mientras tanto, sigo de abuelita, porque ser abuelita es lo más maravilloso que me pudo suceder en la vida", concluyó. México (NOTIMEX)