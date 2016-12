Ofelia Medina aclara que obra "Hijas de su madre" no está bajo su dirección

La actriz, guionista y productora mexicana Ofelia Medina informó que la obra "Hijas de su madre", en la que participan Patricia Reyes Spíndola, Susana Dosamantes y Luz María, no está bajo su dirección, pues desde el inicio del proyecto tuvo diferencias de percepción con el productor Gabriel Varela.

"No estamos peleados, simplemente no estuvimos de acuerdo con ciertas modificaciones que yo creí pertinentes en el libreto, pero al no entendernos decidí no continuar en la obra. La decisión de anunciarlo yo directamente es porque se sigue difundiendo información en la que se menciona que soy la directora y esto es falso".

En entrevista con Notimex, la actriz relató que en un primer momento su representante habló con Varela, quien aseguró que retirarían toda la publicidad alusiva a la participación de Ofelia; sin embargo, al percatarse de que no fue así, tomó la iniciativa para aclarar el malentendido.

"Sí quiero que quede claro, creo que Varela debió haber informado mi salida del proyecto, porque una cosa es retirar todo y otra cosas es decir lo que pasó", añadió.

Detalló que las diferencias de percepción fueron en cuanto al contexto de algunos chistes y lo que es la comedia en general.