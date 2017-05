Pilar Corral, además de ser maestra de prepa, también es una reconocida "cosplayer"

Por Eleazar Ramos Villaseñor

México, 28 May (Notimex).- Pilar Corral, una maestra de preparatoria en la capital mexicana, jamás imaginó que su afición al cómicy alos videojuegos la llevaría a convertirse en una reconocida “cosplayer” amparada en el nombre de “Shirahime”.

En entrevista con Notimex la docente que gusta del juego del disfraz aseguró que el cosplay, un fenómeno en México, como ya lo es en otros países, es más que nada un “hobby” que se ha vuelto un estilo de vida para muchos jóvenes y adultos en la República.

Pilar, quien imparte la materia de Ciencias Sociales, se ha hecho muy popular en el mundo del cosplay, gracias a sus caracterizaciones de personajes del anime y los videojuegos y que en su mayoría han sido creados por ella.

“Suena raro que una docente también sea fanática del cosplay y que coincidentemente me haya iniciado como maestra, casi al mismo tiempo en que me convertí en 'cosplayer'”, dijo.

Su afición al disfraz se dio en 2013, “lo hice porque desde niña me encanta el anime, al grado que me llevó a estudiar japonés, fue así como llegué a mi primera convención y desde esa vez, dije: `De aquí soy`”.

La entrevista con la llamada también “propmaker” (cosplayers que crean sus propios “props”, utilería para sus disfraces), se realizó en su casa.

Ahí, en su hogar de la delegación Iztapalapa, se descubre que ahí vive un apasionado de la cultura animada japonesa, pues por todas partes hay máscaras, utilería hecha de ‘fommie’, espadas, escudos, brazaletes, coronas, entre muchas cosas más.

Pilar nos permitió entrar hasta “la guarida secreta” de "Shira", ya en su recámara, la cual está repleta de muñecos, libros, pósters, peluches de personajes del manga y el anime japonés.

Se puede distinguir también un maniquí de costurera y sus dos aparatos que no pueden faltar: su computadora y su ahora inseparable máquina de coser.

“Cuando comencé a ir a las convenciones me di cuenta que muchos de los cosplay recurrían a nombres 'frikis' del manga o un videojuego, pero pues yo anhelaba el de un personaje que representara lo que yo soy, así llegué a ‘Shirahime’, el personaje de una manga japonés que es mi favorita”.

Sobre el cosplay en México, "Shirahime", opinó que este aún no puede llamársele como un fenómeno, pues comparado con Japón o Estados Unidos, es sólo un pasatiempo que poco a poco va ganando seguidores.

“Aquí, el Cosplay es muy distinto a lo que se vive en Japón, pues, aunque se originó allá, aún no es muy bien visto entre alguna parte de la sociedad japonesa porque la gente es muy conservadora y respetuosa de su cultura”, apuntó.

Añadió que en donde sí es toda una industria es en Estados Unidos, que es un gran mercado; sin embargo, en México, el cosplay aún es sólo un 'hobby' comparado con ellos".

Añadió que este "hobby", se ha vuelto un estilo de vida para muchas personas, incluyéndose ella misma.

“A pesar de que soy docente y estudié licenciatura en Ciencia Política en la UNAM, mi vida está muy ligada al cosplay, se ha vuelto un estilo de vida para muchos y en mi caso, gran parte de mi tiempo se lo dedico al ejercicio de ese pasatiempo.

“Incluso, mucho de mi dinero que antes estaba destinado a la diversión, el cine, el antro, ahora lo destino a comprar las cosas que necesito para mis trajes”.

Comentó que ha sido tanta su pasión por el cosplay, que se ha vuelto en una experta en el manejo de la máquina de coser y el diseño de moda.

“Lo que más me gusta de esto, más allá de la caracterización, es el cómo llegas a eso. El proceso desde que selecciono el personaje, eso me emociona, el imaginarlo, además de pensar cómo lo voy elaborar”, señaló.

Aseguró que se mete de lleno en la selección de las telas, materiales, pinturas, se concentra para empezar a ‘patronar’ y ya cuando lo tienes creado (sic) es una sensación mágica e increíble la que se siente”.

Añadió que antes de esta etapa, no tenía ni idea de cómo meter un hilo en una aguja. “No sabía nada, al igual que la mayoría de los cosplayers que conozco, apenas sabíamos ensartar la aguja, pero poco a poco fuimos descubriendo estas habilidades.

“En lo particular he aprendido mucho, me pongo a imaginar, me meto a otro mundo y pues es lo bonito del cosplay, un pasatiempo que no tiene nada de malo, muy sano y que ojalá se practicará más en México".

Shirahime confesó que el ser una cosplayer le ha ayudado a descubrir cosas que no sabía que podía hacer como Pilar Corral.

“Shirahime es muy distinta a Pilar, ella es una anime sensual, muy sexy, el escote, la minifalda, pero yo siempre ando con blusas hasta el cuello, o blusas holgadas, si me gusta arreglarme normal, pero de vestirme sensual esto no va a pasar nunca, pero cuando me transformo en Shira , todo cambia, y que pues me ha gustado descubrir esa parte de mí que no conocía”.

Añadió, que el verse al espejo con el pupilente de color, la peluca, el traje sexi con la espada, la armadura y el escudo, es una sensación que no podría describir, porque es el resultado de horas y horas de trabajo y observarse al espejo es un momento que disfruta mucho.

Hasta el momento "Shirahime" calcula que ha creado 50 trajes de anime y de videojuegos. A su mente viene el primero que se confeccionó: el de 'Konan´, un personaje de la serie “Naruto”.

“He fabricado como 50, aún tengo muchos, casi todos son de anime o de videojuegos, unos ya 'murieron' y otros los he desbaratado para usarlos para otros trajes. Es caro ser cosplayer, pero vale la pena y lo padre es que los diseños han gustado y esa parte también me encanta, aunque como cosplayer los trajes los hago para sentirme y verme bien yo misma”.

“Shirahime” invitó a los jóvenes a que no se repriman, que si les gusta o quieren hacer algo que puede parecer ridículo o imposible para otros, lo hagan.

“El cosplay me ha enseñado a que hay que atrevernos a todo, lo que para muchos puede ser algo de locos, para muchos más es algo increíble, por eso yo los invito a atreverse y si no es el cosplay lo que sueñen, inténtenlo, no lo hagan por los demás háganlo por ustedes mismos. Yo en mi caso, el cosplay es una pasión que estará presente aún por muchísimos años de mi vida”.

La maestra Pilar, además de sus clases a jóvenes preparatorianos, tiene en puerta varias actividades como "Shirahime".

“Ya vienen varios eventos como cosplayer; el CNC, que organiza la Frikiplaza, pues además de que este año soy la imagen de ese evento a nivel nacional, también seré juez.

Reiteró que todo ello la hace muy feliz, “pues nunca fue mi intención llegar a esto o a tener tantos seguidores, yo lo que soñaba era convertirme en mis personajes favoritos y nada más ”, concluyó.